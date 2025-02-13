#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
497.88
518.59
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
497.88
518.59
5.44
Спорт

Казахстанский чемпион мира временно отстранен за допинг: подробности скандала

Казахстанский чемпион мира временно отстранен за допинг: подробности скандала, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 23:08 Фото: uww.org
Казахстанский грэпплер Сарсен Жетыбаев оказался в центре допинг-скандала, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Международное агентство по тестированию (ITA) заявило, что спортсмен временно отстранен от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил WADA.

Положительная проба была взята после чемпионата мира 2023 года в Астане, где Жетыбаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 71 кг, одолев в финале испанца Икера Камару Домингеса со счетом 2:1.

По информации ITA, в анализах спортсмена, сданных 12 октября, обнаружены следы болденона — запрещенного анаболического стероида. Если Жетыбаев не докажет свою невиновность, ему грозит длительная дисквалификация.

Карьера Сарсена Жетыбаева до скандала:

  • 2022 год – финалист чемпионата мира
  • 2023 год – первый казахстанец, победивший на World Combat Games
  • 2024 год – двукратный чемпион Азии

Теперь судьба титулованного спортсмена будет зависеть от хода расследования.

Ранее сообщалось, что три пауэрлифтера из Казахстана попались на допинге

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Фигурист Михаил Шайдоров завоевал "бронзу" Азиатских игр
Спорт
17:25, 13 февраля 2025
Фигурист Михаил Шайдоров завоевал "бронзу" Азиатских игр
Футболист Роналду назван самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года
Спорт
16:36, 13 февраля 2025
Футболист Роналду назван самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года
Фигуристка Самоделкина остановилась в шаге от медалей Азиады-2025
Спорт
14:18, 13 февраля 2025
Фигуристка Самоделкина остановилась в шаге от медалей Азиады-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: