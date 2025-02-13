Казахстанский чемпион мира временно отстранен за допинг: подробности скандала
Как пишет sportarena.kz, Международное агентство по тестированию (ITA) заявило, что спортсмен временно отстранен от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил WADA.
Положительная проба была взята после чемпионата мира 2023 года в Астане, где Жетыбаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 71 кг, одолев в финале испанца Икера Камару Домингеса со счетом 2:1.
По информации ITA, в анализах спортсмена, сданных 12 октября, обнаружены следы болденона — запрещенного анаболического стероида. Если Жетыбаев не докажет свою невиновность, ему грозит длительная дисквалификация.
Карьера Сарсена Жетыбаева до скандала:
- 2022 год – финалист чемпионата мира
- 2023 год – первый казахстанец, победивший на World Combat Games
- 2024 год – двукратный чемпион Азии
Теперь судьба титулованного спортсмена будет зависеть от хода расследования.
Ранее сообщалось, что три пауэрлифтера из Казахстана попались на допинге.