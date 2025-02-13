Казахстанский чемпион мира временно отстранен за допинг: подробности скандала

Казахстанский грэпплер Сарсен Жетыбаев оказался в центре допинг-скандала, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Международное агентство по тестированию (ITA) заявило, что спортсмен временно отстранен от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил WADA.



Положительная проба была взята после чемпионата мира 2023 года в Астане, где Жетыбаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 71 кг, одолев в финале испанца Икера Камару Домингеса со счетом 2:1.

По информации ITA, в анализах спортсмена, сданных 12 октября, обнаружены следы болденона — запрещенного анаболического стероида. Если Жетыбаев не докажет свою невиновность, ему грозит длительная дисквалификация.

Карьера Сарсена Жетыбаева до скандала:

2022 год – финалист чемпионата мира

2023 год – первый казахстанец, победивший на World Combat Games

2024 год – двукратный чемпион Азии

Теперь судьба титулованного спортсмена будет зависеть от хода расследования.

Ранее сообщалось, что три пауэрлифтера из Казахстана попались на допинге.