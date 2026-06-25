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Мир

188 погибших и 37 тысяч пропавших: последствия катастрофы в Венесуэле

188 погибших и 37 тысяч пропавших: последствия катастрофы в Венесуэле, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 00:34 Фото: magnific.com
Венесуэла продолжает бороться с последствиями серии разрушительных землетрясений. Более 37 тыс. человек числятся пропавшими без вести, а родственники публикуют фотографии близких на специальных сайтах в надежде получить информацию об их судьбе, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, стихийное бедствие началось с двух мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли с интервалом менее минуты. Из-за небольшой глубины очагов землетрясения нанесли серьезный ущерб населенным пунктам на севере страны.

По последним данным главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса, жертвами трагедии стали не менее 188 человек. Еще 1520 получили ранения различной степени тяжести, а около 200 человек остаются под завалами.

Одним из наиболее пострадавших районов стал прибрежный город Ла-Гуайра, где разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры. Спасатели и добровольцы продолжают поисковые работы, разбирая завалы в надежде найти выживших.

Международные гуманитарные организации уже приступили к оказанию помощи пострадавшим. Однако специалисты предупреждают, что ликвидация последствий катастрофы и поиск пропавших могут занять длительное время.

Ранее сообщалось, что ЧП объявили в Венесуэле после мощных землетрясений.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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