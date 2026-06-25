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Мир

ЧП объявили в Венесуэле после мощных землетрясений

Землетрясение в Венесуэле, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 07:54 Фото: nytimes
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении чрезвычайного положения после двух сильных землетрясений, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, землетрясения произошли у побережья страны в ночь на 25 июня. Родригес призвала жителей сохранять спокойствие и покинуть поврежденные здания. По ее словам, из-за разрушений закрыли международный аэропорт Майкетия в Каракасе, также приостановили работу метро и железнодорожного сообщения.

Первым об оказании помощи заявил президент Эквадора Даниэль Нобоа.

"Вся моя солидарность с братским народом Венесуэлы. Я распорядился о немедленной отправке гуманитарной помощи для решения этой чрезвычайной ситуации. Эквадор отреагирует со скоростью и приверженностью, которых требует этот момент, потому что, несмотря на огромные различия, человечность всегда должна руководить действиями лидера", – отреагировал он на своей странице в Х.
Землетрясение в Венесуэле, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 07:54

Фото: Х/DanielNoboaOK

А в Европе свирепствует рекордная жара. Во Франции остановили АЭС, в Великобритании спасают бездомных.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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