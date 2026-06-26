Пять человеческих голов обнаружили в морозилке медицинского центра

В морозильной камере многопрофильного морфологического медицинского центра Москвы (Россия) обнаружили пять человеческих голов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, пакеты с человеческими останками обнаружили в помещении на Суздальской улице во время следственных действий. Сами головы были упакованы в полиэтилен. Сейчас их изъяли для проведения исследований.

Как выяснилось, обнаруженные головы использовались как учебные пособия. Они предназначались для подготовки хирургов и косметологов.

По версии следствия, руководитель компании "Анабиоз" Станислав Маслов организовал схему по изготовлению учебных материалов из частей тел для стоматологов, хирургов и других врачей с последующей продажей организациям.

Останки нашли во время расследования уголовного дела о взятках и превышении полномочий, которое возбудили в феврале.

К незаконной торговле телами причастен начальник морга Александровской больницы Андрей Кавецкий. Предположительно, он ежемесячно получал от Маслова около 500 тыс. рублей (3 млн 76 тыс. 460 тенге) за продажу останков.

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