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Мир

Пять человеческих голов обнаружили в морозилке медицинского центра

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 22:39 Фото: pexels
В морозильной камере многопрофильного морфологического медицинского центра Москвы (Россия) обнаружили пять человеческих голов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, пакеты с человеческими останками обнаружили в помещении на Суздальской улице во время следственных действий. Сами головы были упакованы в полиэтилен. Сейчас их изъяли для проведения исследований.

Как выяснилось, обнаруженные головы использовались как учебные пособия. Они предназначались для подготовки хирургов и косметологов.

По версии следствия, руководитель компании "Анабиоз" Станислав Маслов организовал схему по изготовлению учебных материалов из частей тел для стоматологов, хирургов и других врачей с последующей продажей организациям.

Останки нашли во время расследования уголовного дела о взятках и превышении полномочий, которое возбудили в феврале.

К незаконной торговле телами причастен начальник морга Александровской больницы Андрей Кавецкий. Предположительно, он ежемесячно получал от Маслова около 500 тыс. рублей (3 млн 76 тыс. 460 тенге) за продажу останков.

Ранее мы писали о том, что поклонника сериала "Декстер" обвинили в убийстве и расчленении двух мужчин в лесу.

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Аксинья Титова
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