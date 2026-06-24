Поклонника сериала "Декстер" обвинили в убийстве и расчленении двух мужчин в лесу

40-летнего Джеймса Десборо обвиняют в убийстве двух мужчин, расчленении их тел и попытке скрыть следы преступления в лесу рядом с его хижиной в Корнуолле (Великобритания), сообщает Zakon.kz.

По версии обвинения, после убийств он пользовался банковскими картами жертв и создавал ложное впечатление, что они добровольно покинули район.

Как сообщили в суде, жертвами стали 57-летний Клаудио Аквилино и 43-летний Дэниел Коулман. Их останки нашли во время многомесячных поисков в лесу недалеко от Сент-Остелла. Следователи обнаружили около 1900 обгоревших фрагментов костей, предположительно принадлежавших Аквилино, а части тела Коулмана нашли в неглубокой могиле. Рядом висел топор.

Прокурор Ахмед Хоссейн заявил, что во время поисков Десборо рассказывал участникам операции о своей любви к сериалу "Декстер" и говорил, что ему особенно нравились сцены расчленения тел. По словам обвинения, с учетом обстоятельств дела эти высказывания приобретают особое значение, пишет The Guardian.

Во время обыска в хижине мужчины полиция также обнаружила записки с упоминанием "закопанных тел", "конспиративной квартиры", нового телефона и планов покинуть Великобританию. В одной из записок было написано: "Я знаю, что я убийца и готов казнить любого хищника".

Десборо не признает вину в убийстве. Однако он признал, что препятствовал законному захоронению останков. По данным следствия, обвиняемый познакомился с обоими мужчинами в приюте для бездомных и людей с наркотической зависимостью в Ньюквее, а позже убил их, расчленил тела и попытался скрыть преступление.

Судебное разбирательство продолжается.

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