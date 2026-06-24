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Мир

Поклонника сериала "Декстер" обвинили в убийстве и расчленении двух мужчин в лесу

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 01:34 Фото: pixabay
40-летнего Джеймса Десборо обвиняют в убийстве двух мужчин, расчленении их тел и попытке скрыть следы преступления в лесу рядом с его хижиной в Корнуолле (Великобритания), сообщает Zakon.kz.

По версии обвинения, после убийств он пользовался банковскими картами жертв и создавал ложное впечатление, что они добровольно покинули район.

Как сообщили в суде, жертвами стали 57-летний Клаудио Аквилино и 43-летний Дэниел Коулман. Их останки нашли во время многомесячных поисков в лесу недалеко от Сент-Остелла. Следователи обнаружили около 1900 обгоревших фрагментов костей, предположительно принадлежавших Аквилино, а части тела Коулмана нашли в неглубокой могиле. Рядом висел топор.

Прокурор Ахмед Хоссейн заявил, что во время поисков Десборо рассказывал участникам операции о своей любви к сериалу "Декстер" и говорил, что ему особенно нравились сцены расчленения тел. По словам обвинения, с учетом обстоятельств дела эти высказывания приобретают особое значение, пишет The Guardian.

Во время обыска в хижине мужчины полиция также обнаружила записки с упоминанием "закопанных тел", "конспиративной квартиры", нового телефона и планов покинуть Великобританию. В одной из записок было написано: "Я знаю, что я убийца и готов казнить любого хищника".

Десборо не признает вину в убийстве. Однако он признал, что препятствовал законному захоронению останков. По данным следствия, обвиняемый познакомился с обоими мужчинами в приюте для бездомных и людей с наркотической зависимостью в Ньюквее, а позже убил их, расчленил тела и попытался скрыть преступление.

Судебное разбирательство продолжается.

Ранее ужасающее убийство произошло в Алматинской области – недалеко от трассы обнаружили сожженное тело полицейского.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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