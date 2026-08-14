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Мир

Туристы в Турции нашли необычный лайфхак, как спастись от жары

Жара, город, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 08:30 Фото: magnific
Отдыхающие в турецком курортном Бодруме обнаружили необычный способ спастись от почти 40-градусной жары. Для этого они рассыпали две тонны льда на берегу пляжа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на DHA, в связи с высокой температурой жители города и отдыхающие отправились на побережье в поисках прохлады. DHA отмечает, что за три дня установилась очень жаркая погода.

"Сначала я привез 500 кг льда, чтобы охладить детей. Все они очень веселились. Затем мы привезли еще 1,5 тонны и рассыпали лед здесь", – поделился организатор акции Мерт Джан Мераль.

Дети стали играть со льдом вместо песка. Некоторые посетители пляжа начали ходить по глыбам льда, пытаясь таким образом охладиться.

Ранее сообщалось, что пассажиры поезда №079 ЦА сообщением Мангистау – Караганда пожаловались на невыносимые условия в вагонах из-за жары.

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Аксинья Титова
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