Туристы в Турции нашли необычный лайфхак, как спастись от жары

Отдыхающие в турецком курортном Бодруме обнаружили необычный способ спастись от почти 40-градусной жары. Для этого они рассыпали две тонны льда на берегу пляжа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на DHA, в связи с высокой температурой жители города и отдыхающие отправились на побережье в поисках прохлады. DHA отмечает, что за три дня установилась очень жаркая погода.

"Сначала я привез 500 кг льда, чтобы охладить детей. Все они очень веселились. Затем мы привезли еще 1,5 тонны и рассыпали лед здесь", – поделился организатор акции Мерт Джан Мераль.

Дети стали играть со льдом вместо песка. Некоторые посетители пляжа начали ходить по глыбам льда, пытаясь таким образом охладиться.

Ранее сообщалось, что пассажиры поезда №079 ЦА сообщением Мангистау – Караганда пожаловались на невыносимые условия в вагонах из-за жары.