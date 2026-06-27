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Мир

Новый снимок Трампа заставил пользователей искать скрытый смысл

Дональд Трамп вновь удивил американцев своим снимком, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 00:35 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social необычное изображение, на котором предстал в образе Атланта – героя древнегреческой мифологии, державшего на своих плечах небесный свод, сообщает Zakon.kz.

На картинке, созданной с помощью искусственного интеллекта (ИИ), политик одет в темно-синий деловой костюм, белую рубашку и красный галстук. Его фигуру также украшает развевающийся американский флаг, накинутый на плечи подобно плащу.

В руках и на плечах президента США изображен земной шар, что отсылает к образу Атланта, который в античной мифологии символизирует силу и способность нести тяжелое бремя.

Дональд Трамп вновь удивил американцев своим снимком, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 00:35

Фото: Truth Social/Дональд Трамп

Трамп не сопроводил публикацию какими-либо пояснениями, поэтому пользователи соцсетей начали самостоятельно обсуждать возможный смысл изображения. Подобные сгенерированные ИИ иллюстрации американский лидер публикует в своих аккаунтах уже не впервые.

Ранее Cеть взорвали кадры встречи Трампа с таинственными двухметровыми блондинами.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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