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Мир

Четверо детей погибли от жары в запертых машинах во Франции

Автомобиль, дети, погода, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 06:41 Фото: pexels
26 июня больницы Франции сообщили о смерти четырех детей от аномальной жары в стране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, в пятницу больница в Марселе сообщила о смерти 18-месячного ребенка в отделении неотложной помощи в начале недели после того, как его нашли в машине в состоянии гипертермии.

Источник в полиции сообщил газете Le Figaro, что, предположительно, отец, работающий в этом районе, мог забыть сына в машине, когда должен был отвезти его в детский сад.

До этого на этой неделе в пригороде Парижа нашли мертвым трехлетнего мальчика, который забрался в машину и оказался запертым из-за сработавшей блокировки дверей для детей.

Также тела двух детей в возрасте двух и четырех лет обнаружили в семейном автомобиле на парковке жилого дома.

Ранее мы писали о том, что французы нашли необычный способ спастись от жары.

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Аксинья Титова
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