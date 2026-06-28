Четверо детей погибли от жары в запертых машинах во Франции

26 июня больницы Франции сообщили о смерти четырех детей от аномальной жары в стране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, в пятницу больница в Марселе сообщила о смерти 18-месячного ребенка в отделении неотложной помощи в начале недели после того, как его нашли в машине в состоянии гипертермии.

Источник в полиции сообщил газете Le Figaro , что, предположительно, отец, работающий в этом районе, мог забыть сына в машине, когда должен был отвезти его в детский сад.

До этого на этой неделе в пригороде Парижа нашли мертвым трехлетнего мальчика, который забрался в машину и оказался запертым из-за сработавшей блокировки дверей для детей.

Также тела двух детей в возрасте двух и четырех лет обнаружили в семейном автомобиле на парковке жилого дома.

Ранее мы писали о том, что французы нашли необычный способ спастись от жары.