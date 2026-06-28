Ограбление на 500 тыс. евро: в Италии обокрали виллу всемирно известного оперного певца

В курортном городе Форте-деи-Марми неизвестные ограбили виллу, принадлежащую семье всемирно известного тенора Андреа Бочелли. Добычей преступников стали наличные деньги, ювелирные украшения, дорогие часы и сумки общей стоимостью около 500 тыс. евро, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Il Tirreno, преступление произошло в ночь на 28 июня в районе Виттория-Апуана. В момент ограбления вилла была сдана в аренду семье туристов из США, однако хозяев временно не было дома.

По версии следствия, злоумышленники беспрепятственно проникли в дом, поскольку он оказался не заперт должным образом, а охранная сигнализация не была включена. Они похитили ценности и скрылись, не оставив заметных следов.

Расследованием занимаются карабинеры. Правоохранители изучают записи городских камер видеонаблюдения, чтобы установить личности подозреваемых.

Мэр Форте-деи-Марми Бруно Мурци заявил, что муниципалитет уже усилил меры безопасности: в городе работают дополнительные сотрудники полиции и частной охраны, установлено 140 камер видеонаблюдения, а вскоре появятся еще 26. Он также призвал владельцев недвижимости активнее пользоваться охранными системами.

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