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Мир

Подросток расстрелял одноклассника из-за кражи наушников и избил умирающего

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 07:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Американский подросток застрелил одноклассника из-за того, что тот украл у него наушники и избил умирающего после выстрелов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет aif.ru, инцидент случился еще 24 мая 2023 года у здания спецшколы Oliver Citywide Academy. В то время стрелявшему было 15 лет. Он взял пистолет матери и стал поджидать жертву у входа.

Когда одноклассник подошел, подросток выстрелил в упор и опустошил весь магазин оружия. После этого школьник продолжил бить упавшего мальчика ногами.

Раненого доставили в больницу, где он скончался. На допросе юноша раскрыл, что убил парня из-за того, что тот забрал его наушники.

Когда следователь спросил, зачем он избивал жертву после расстрела, подсудимый ответил: "раз уж стреляешь в человека, нужно довести дело до конца" – и засмеялся.

Сейчас обвиняемому 18 лет. Ему грозит от 35 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Ранее мы писали о том, что пять человеческих голов обнаружили в морозилке медицинского центра.

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Аксинья Титова
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