Подросток расстрелял одноклассника из-за кражи наушников и избил умирающего

Американский подросток застрелил одноклассника из-за того, что тот украл у него наушники и избил умирающего после выстрелов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет aif.ru, инцидент случился еще 24 мая 2023 года у здания спецшколы Oliver Citywide Academy. В то время стрелявшему было 15 лет. Он взял пистолет матери и стал поджидать жертву у входа.

Когда одноклассник подошел, подросток выстрелил в упор и опустошил весь магазин оружия. После этого школьник продолжил бить упавшего мальчика ногами.

Раненого доставили в больницу, где он скончался. На допросе юноша раскрыл, что убил парня из-за того, что тот забрал его наушники.

Когда следователь спросил, зачем он избивал жертву после расстрела, подсудимый ответил: "раз уж стреляешь в человека, нужно довести дело до конца" – и засмеялся.

Сейчас обвиняемому 18 лет. Ему грозит от 35 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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