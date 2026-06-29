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Мир

Казахстан и Испания развивают партнерство в сфере ядерной безопасности

Госслужащие, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 21:56 Фото: МИД РК
Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу с председателем Совета по ядерной безопасности Испании Хуаном Карлосом Лентихо, сообщает Zakon.kz.

По данным МИД РК, казахстанский дипломат ознакомил собеседника с подходами Казахстана к развитию национальной атомной отрасли, проинформировав об итогах республиканского референдума по вопросу строительства первой атомной электростанции.

Отмечено, что развитие атомной энергетики рассматривается Казахстаном как важный элемент обеспечения долгосрочной энергетической безопасности, а также как стимул для научно-технологического развития, подготовки высококвалифицированных кадров и укрепления промышленного потенциала страны.

Д. Мусаев также подчеркнул неизменную приверженность Казахстана принципам ядерного разоружения, нераспространения и мирного использования атомной энергии.

В данном контексте стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и координации усилий по продвижению соответствующей международной повестки.

Собеседники отметили значительный потенциал двустороннего сотрудничества в атомной сфере и выразили заинтересованность в проработке совместных инициатив, направленных на развитие практического взаимодействия между профильными учреждениями Казахстана и Испании.

Ранее мы писали о том, что Токаев принял премьер-министра Грузии: о чем договорились стороны.

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Аксинья Титова
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