В китайской школе показательно уничтожили телефоны детей
Как пишет Газета.ru, это случилось прямо на ступенях учебного заведения в присутствии школьников.
Перед началом акции руководство школы через систему громкой связи напомнило ученикам о необходимости соблюдать дисциплину и запрет на использование мобильных устройств во время занятий.
По всей видимости, показательное уничтожение гаджетов должно было продемонстрировать последствия нарушения школьных правил и стать предупреждением для остальных учащихся.
В 2021 году министерство образования КНР запретило приносить мобильные телефоны в начальные и средние школы. Такое решение было принято для защиты зрения, улучшения концентрации на учебе, предотвращения использования интернета и игр во время занятий, а также для укрепления физического и психического здоровья учащихся.
Запрет распространяется не только на классы, но и на всю территорию школы. Для связи с родителями дети должны использовать стационарный телефон в школе.
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