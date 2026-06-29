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Мир

В китайской школе показательно уничтожили телефоны детей

Мобильные телефоны, учителя, молотки, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 00:18 Фото: стопкадр видео
В одной из школ Китая администрация устроила публичную "казнь" смартфонов. За нарушение внутренних правил у школьников конфисковали их гаджеты и массово разбили, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, это случилось прямо на ступенях учебного заведения в присутствии школьников.

Перед началом акции руководство школы через систему громкой связи напомнило ученикам о необходимости соблюдать дисциплину и запрет на использование мобильных устройств во время занятий.

По всей видимости, показательное уничтожение гаджетов должно было продемонстрировать последствия нарушения школьных правил и стать предупреждением для остальных учащихся.

В 2021 году министерство образования КНР запретило приносить мобильные телефоны в начальные и средние школы. Такое решение было принято для защиты зрения, улучшения концентрации на учебе, предотвращения использования интернета и игр во время занятий, а также для укрепления физического и психического здоровья учащихся.

Запрет распространяется не только на классы, но и на всю территорию школы. Для связи с родителями дети должны использовать стационарный телефон в школе.

Ранее мы писали о том, что странное поведение помогло женщине во время прогулки спасти себя и собаку от медведя.

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Аксинья Титова
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