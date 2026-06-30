В Парагвае объявили выходной в честь победы сборной над Германией
Фото: Instagram/albirroja
Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня праздничным днем в связи с выходом национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.
Об этом глава государства рассказал на своей странице в социальной сети Х.
"Сегодня празднует вся страна. Вперед, Парагвай!" – написал президент.
¡Gigante Paraguay! 🇵🇾— Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026
Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.
Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL
Часами ранее сборная Германии сенсационно проиграла национальной команде Парагвая и вылетела с чемпионата мира по футболу. Счет на 42-й минуте открыл парагвайский игрок Хулио Энсисо. На 54-й минуте игры немецкий нападающий Кай Хаверц сравнял счет. В серии послематчевых пенальти сборная Парагвая оказалась сильнее – 4:3.
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