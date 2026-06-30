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Мир

В Парагвае объявили выходной в честь победы сборной над Германией

Парагвай - Германия, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 07:00 Фото: Instagram/albirroja
Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня праздничным днем в связи с выходом национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава государства рассказал на своей странице в социальной сети Х.

"Сегодня празднует вся страна. Вперед, Парагвай!" – написал президент.

Часами ранее сборная Германии сенсационно проиграла национальной команде Парагвая и вылетела с чемпионата мира по футболу. Счет на 42-й минуте открыл парагвайский игрок Хулио Энсисо. На 54-й минуте игры немецкий нападающий Кай Хаверц сравнял счет. В серии послематчевых пенальти сборная Парагвая оказалась сильнее – 4:3.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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