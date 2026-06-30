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Спорт

Без тренера вернется в Ташкент сборная Узбекистана по футболу

Сборная Узбекистана по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 07:35 Фото: Facebook/cannavaroofficial
Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро не вернется вместе с командой в Ташкент, сообщает Zakon.kz.

Итальянский специалист заявил журналистам издания Championat Asia, что сначала отправится из Нью-Йорка в Италию. Там он намерен отдохнуть после напряженных двух месяцев работы со сборной.

"Мы были вместе со сборной два месяца. Сейчас всем нам нужен небольшой отдых. Из Нью-Йорка я отправлюсь в Италию, а с вами увидимся уже в сентябре", – сказал Каннаваро.

Таким образом, тренер лишь сообщил о своем отпуске после чемпионата мира.

"Его слова не означают уход с поста главного тренера сборной Узбекистана", – предполагают журналисты.

Полиция Южной Кореи приняла решение взять под усиленную охрану теперь уже бывшего главного тренера национальной сборной по футболу Хон Мён Бо. 30 июня полиция Южной Кореи направит более 100 сотрудников в сеульский аэропорт Инчхон для встречи членов сборной с чемпионата мира по футболу.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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