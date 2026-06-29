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Спорт

Матч Парагвай – Германия завершился сенсацией

Парагвай - Германия, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 04:50 Фото: Instagram/albirroja
30 июня команда Парагвая обошла Германию и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

При этом Парагвай забил Германии в концовке тайма. Отличился Хулио Энсисо из "Страсбура", когда внезапно для Нойера он ворвался в штрафную.

Команда Нагельсмана возвращается домой.

Чемпионат мира по футболу 2026, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 04:50

Фото: Telegram/Спортс

Сразу после серии пенальти самый молодой тренер плей-офф ЧМ с 1986 года Юлиан Нагельсманн просто смотрел в пол от бессилия.

Парагвай – Германия, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 04:50

Фото: Telegram/Спортс

В 1/8 финала сборная Парагвая встретится с победителем матча между Францией и Швецией.

Ранее Канада победила ЮАР и стала первым участником 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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