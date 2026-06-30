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Мир

Мужчина не смог отбиться от медведя во время отдыха в Азии

Медведь, природа, агрессия, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 04:30 Фото: pexels
В Японии нашли очередную жертву нападения медведя в горах. Японская полиция расследует очередной случай со смертельным исходом, поскольку число таких смертей остается необычно высоким, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CBS News, местный чиновник сообщил, что в последние годы в Японии участились случаи нападений медведей. Это, по мнению ученых, связано с резким увеличением популяции этих животных и сокращением численности населения в сельской местности.

Власти северной префектуры Аомори заявили, что мужчина, найденный 29 июня в горах мертвым, возможно, подвергся нападению медведя. На его теле обнаружили характерные следы укусов.

По отдельным статистическим данным министерства окружающей среды, за год по март включительно число случаев нападения медведей по всей стране превысило 50 тыс. – это более чем вдвое превышает предыдущий рекорд, установленный двумя годами ранее.

Ранее мы писали о том, что странное поведение помогло женщине во время прогулки спасти себя и собаку от медведя.

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Аксинья Титова
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