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Мир

Освобожденный из 30-летнего рабства мужчина высказал всего одно желание

Трудовое рабство, эксплуатация труда, эксплуатация людей, похищение людей, рабство, принудительный труд, торговля людьми , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 06:54 Фото: pexels
Португальская и испанская полиция раскрыли семейную сеть торговли людьми, которая десятилетиями обманывала уязвимых людей, привлекая их на работу в Испании, а затем превращала их в рабов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru со ссылкой на Сmjornal, преступная группа вербовала жителей района Коимбры, находившихся в тяжелой жизненной ситуации. После переезда в Испанию у них отбирали документы, деньги и полностью контролировали их жизнь.

Одной из спасенных жертв оказался 63-летний мужчина, который провел в рабстве около 30 лет.

Все это время он работал ежедневно на сельскохозяйственных полях, жил в запираемой на навесной замок пристройке и был полностью изолирован от внешнего мира.

Несмотря на десятилетия тяжелого труда, на его банковском счете оставалось всего 40 евро. После освобождения мужчина признался полицейским, что больше всего мечтает о картофеле фри.

Ранее мы подробнее писали о том, что в Европе раскрыли сеть торговли людьми.

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Аксинья Титова
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