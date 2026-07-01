Освобожденный из 30-летнего рабства мужчина высказал всего одно желание

Португальская и испанская полиция раскрыли семейную сеть торговли людьми, которая десятилетиями обманывала уязвимых людей, привлекая их на работу в Испании, а затем превращала их в рабов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru со ссылкой на Сmjornal, преступная группа вербовала жителей района Коимбры, находившихся в тяжелой жизненной ситуации. После переезда в Испанию у них отбирали документы, деньги и полностью контролировали их жизнь.

Одной из спасенных жертв оказался 63-летний мужчина, который провел в рабстве около 30 лет.

Все это время он работал ежедневно на сельскохозяйственных полях, жил в запираемой на навесной замок пристройке и был полностью изолирован от внешнего мира.

Несмотря на десятилетия тяжелого труда, на его банковском счете оставалось всего 40 евро. После освобождения мужчина признался полицейским, что больше всего мечтает о картофеле фри.

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