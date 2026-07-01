Пенсионер споткнулся на тротуаре и потребовал от чиновников 35 млн долларов

Житель американского Сан-Диего требует от властей города 35 млн долларов после падения на обычном тротуаре. Пожилой мужчина упал, споткнувшись о торчащую из асфальта деталь демонтированного паркомата, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Unilad, мужчина вместе с супругой возвращался к машине после посещения ресторана. Передвигаясь с помощью ходунков, он зацепился ногой за металлическое основание паркомата, которое осталось после демонтажа устройства.

Момент падения попал на камеры видеонаблюдения соседней ветеринарной клиники. На записи видно, как мужчина падает вперед, ударяется о припаркованный автомобиль и получает тяжелые травмы.

В результате происшествия пенсионер сломал шею и позвоночник. Сейчас он проходит восстановление дома и нуждается в круглосуточном уходе.

"По словам адвоката Уильяма Бермана, металлическое основание выступало над поверхностью тротуара примерно на несколько сантиметров и представляло опасность для пешеходов", – говорится в сообщении.

Он утверждает, что городские службы должны были полностью убрать конструкцию после демонтажа паркомата. В администрации города отказались комментировать иск, сославшись на возможное судебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что казахстанка сломала стопу по вине коммунальщиков и отсудила компенсацию.