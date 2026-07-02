#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+18°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+18°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Новые детали крушения самолета в Пекине потрясли Китай

В Китае раскрыли новые детали крушения самолета в Пекине, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 22:21 Фото: X/@FilonenkoOles
В Пекине пилот легкого самолета, врезавшегося в 528-метровую башню CITIC Tower, страдал от проблем с психическим здоровьем и оставлял записи о суицидальных намерениях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал CNA со ссылкой на власти района Чаоян, 66-летний пилот был разведен, жил один и страдал от бессонницы и тревожности. В его дневнике обнаружены записи о "желании покончить с собой".

Перед крушением мужчина вылетел с аэродрома в пригороде Пекина и во время последнего полета отклонился от маршрута, после чего потерял связь с диспетчерами.

Инцидент вызвал вопросы к безопасности воздушного пространства над столицей Китая. Власти заявили, что происшествие было вызвано личными причинами.

Инцидент произошел 26 июня в деловом центре китайской столицы. Самолет столкнулся с верхними этажами небоскреба, в результате чего пострадали 13 человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
место крушения самолета в Пекине
11:18, 29 июня 2026
Самолет протаранил самый высокий небоскреб Пекина
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение
14:41, 27 мая 2026
Крушение самолета в Павлодарской области – известны детали жуткого происшествия
Самолет
07:45, 18 апреля 2024
Пилот и его собака спаслись после крушения самолета
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
23:28, Сегодня
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Окжетпесом" в матче КПЛ
Фото: WTA
23:08, Сегодня
Елена Рыбакина узнала возможную соперницу в третьем круге "Уимблдона - 2026"
Фото: WTA
22:38, Сегодня
Узбекистанская теннисистка Рахимова не смогла выйти в третий круг "Уимблдона - 2026"
Фото: ФК &quot;Окжетпес&quot;
22:25, Сегодня
"На "Запорожце" "Феррари" не догнать": Ринат Алюетов высказался о форме "Кайрате"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: