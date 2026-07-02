Новые детали крушения самолета в Пекине потрясли Китай

В Пекине пилот легкого самолета, врезавшегося в 528-метровую башню CITIC Tower, страдал от проблем с психическим здоровьем и оставлял записи о суицидальных намерениях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал CNA со ссылкой на власти района Чаоян, 66-летний пилот был разведен, жил один и страдал от бессонницы и тревожности. В его дневнике обнаружены записи о "желании покончить с собой".

Перед крушением мужчина вылетел с аэродрома в пригороде Пекина и во время последнего полета отклонился от маршрута, после чего потерял связь с диспетчерами.

Инцидент вызвал вопросы к безопасности воздушного пространства над столицей Китая. Власти заявили, что происшествие было вызвано личными причинами.

Инцидент произошел 26 июня в деловом центре китайской столицы. Самолет столкнулся с верхними этажами небоскреба, в результате чего пострадали 13 человек.

