#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
477.48
555.83
6.65
Происшествия

Крушение самолета в Павлодарской области – известны детали жуткого происшествия

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 14:41 Фото: primeminister.kz
Утром 27 мая 2026 года в Павлодарской области упал легкий многоцелевой самолет Ан-2. На борту находились два члена экипажа. Один пилот погиб, второй выжил и был экстренно доставлен в Павлодар. В Управлении здравоохранения региона рассказали Zakon.kz о состоянии пострадавшего.

Как рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана, по предварительным данным, воздушное судно задело линии электропередачи при выполнении авиационно-химических работ в районе села Железинка.

"На борту находились два члена экипажа. Один пилот погиб, второго спасатели извлекли из самолета – он находится в сознании", – сообщили ранее в ведомстве.

Сразу после происшествия корреспондент Zakon.kz обратился в Управление здравоохранения Павлодарской области. В ведомстве сообщили, что пострадавшего пилота доставили в областной центр.

"Пациент 1998 года рождения транспортирован бортом Центра медицины катастроф из Железинской районной больницы в отделение политравмы Павлодарской городской больницы №1. В настоящее время проводятся диагностические мероприятия", – сообщили в Управлении здравоохранения.

Позже медики уточнили состояние выжившего после проведения обследований.

"Мужчина 1998 года рождения поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии Павлодарской городской больницы №1 с диагнозом: политравма. Получает необходимое лечение в полном объеме. Проводится динамическое наблюдение за состоянием больного", – рассказали в ведомстве.

На месте авиакатастрофы продолжают работать сотрудники ДЧС, медики и специалисты Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК.

По данным Министерства транспорта, самолет Ан-2 эксплуатировался ОЮЛ "Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации" (ЭЛИСА).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
советский легкий многоцелевой самолет
12:14, Сегодня
Самолет потерпел крушение в Павлодарской области: погиб пилот
Приземлился на деревья в горах: очевидцы сняли &quot;мягкую&quot; посадку &quot;кукурузника&quot; в Алматинской области
16:02, 19 мая 2026
Странная "посадка" самолета попала на видео в Алматинской области: что произошло
Что известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Актау
13:16, 27 декабря 2024
Четверо в реанимации: что известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Илия Топурия
15:04, Сегодня
"Я сломаю ему челюсть": Илия Топурия дал жестокий прогноз на бой с Арманом Царукяном
Боранбаев не поедет в Шымкент
14:47, Сегодня
Владелец "Кайрата" может не поехать в Шымкент на матч алматинского клуба с "Ордабасы"
&quot;Надо бороться и терпеть&quot;: в России указали на точный счёт а матче &quot;Ордабасы&quot; - &quot;Кайрат&quot; в КПЛ
14:30, Сегодня
"Надо бороться и терпеть": в России назвали точный счёт в матче "Ордабасы" - "Кайрат" в КПЛ
Самородова хотят купить топы России
14:14, Сегодня
Казахстанским футболистом "Ахмата" Максимом Самородовым интересуются топ-клубы России
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: