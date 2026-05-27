Крушение самолета в Павлодарской области – известны детали жуткого происшествия
Как рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана, по предварительным данным, воздушное судно задело линии электропередачи при выполнении авиационно-химических работ в районе села Железинка.
"На борту находились два члена экипажа. Один пилот погиб, второго спасатели извлекли из самолета – он находится в сознании", – сообщили ранее в ведомстве.
Сразу после происшествия корреспондент Zakon.kz обратился в Управление здравоохранения Павлодарской области. В ведомстве сообщили, что пострадавшего пилота доставили в областной центр.
"Пациент 1998 года рождения транспортирован бортом Центра медицины катастроф из Железинской районной больницы в отделение политравмы Павлодарской городской больницы №1. В настоящее время проводятся диагностические мероприятия", – сообщили в Управлении здравоохранения.
Позже медики уточнили состояние выжившего после проведения обследований.
"Мужчина 1998 года рождения поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии Павлодарской городской больницы №1 с диагнозом: политравма. Получает необходимое лечение в полном объеме. Проводится динамическое наблюдение за состоянием больного", – рассказали в ведомстве.
На месте авиакатастрофы продолжают работать сотрудники ДЧС, медики и специалисты Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК.
По данным Министерства транспорта, самолет Ан-2 эксплуатировался ОЮЛ "Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации" (ЭЛИСА).