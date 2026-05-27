Крушение самолета в Павлодарской области – известны детали жуткого происшествия

Фото: primeminister.kz

Утром 27 мая 2026 года в Павлодарской области упал легкий многоцелевой самолет Ан-2. На борту находились два члена экипажа. Один пилот погиб, второй выжил и был экстренно доставлен в Павлодар. В Управлении здравоохранения региона рассказали Zakon.kz о состоянии пострадавшего.

Как рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана, по предварительным данным, воздушное судно задело линии электропередачи при выполнении авиационно-химических работ в районе села Железинка. "На борту находились два члена экипажа. Один пилот погиб, второго спасатели извлекли из самолета – он находится в сознании", – сообщили ранее в ведомстве. Сразу после происшествия корреспондент Zakon.kz обратился в Управление здравоохранения Павлодарской области. В ведомстве сообщили, что пострадавшего пилота доставили в областной центр. "Пациент 1998 года рождения транспортирован бортом Центра медицины катастроф из Железинской районной больницы в отделение политравмы Павлодарской городской больницы №1. В настоящее время проводятся диагностические мероприятия", – сообщили в Управлении здравоохранения. Позже медики уточнили состояние выжившего после проведения обследований. "Мужчина 1998 года рождения поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии Павлодарской городской больницы №1 с диагнозом: политравма. Получает необходимое лечение в полном объеме. Проводится динамическое наблюдение за состоянием больного", – рассказали в ведомстве. На месте авиакатастрофы продолжают работать сотрудники ДЧС, медики и специалисты Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК. По данным Министерства транспорта, самолет Ан-2 эксплуатировался ОЮЛ "Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации" (ЭЛИСА).

