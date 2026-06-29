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Мир

Самолет протаранил самый высокий небоскреб Пекина

место крушения самолета в Пекине, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 11:18 Фото: X/@FilonenkoOles
В столице Китая Пекине легкомоторный самолет врезался в знаменитый самый высокий небоскреб города, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, инцидент произошел в пятницу 26 июня 2026 года. Небольшой легкомоторный самолет Sunward SA60L Aurora врезался в 109-этажную башню CITIC Tower, высота которой составляет 528 метров.

В результате крушения осколки стекла и обломки самолета обрушились на улицы с высоты сотен метров. Сотрудников здания экстренно эвакуировали, а спустя короткое время на месте было так, как будто ничего и не произошло. Все упоминания об инциденте и кадры с места удалили из китайских социальных сетей. Правительство первоначально публично не признало факт инцидента.

Однако позже сообщения о случившемся появились в иностранных пабликах. И городские власти сообщили, что в результате инцидента пилот самолета (предварительно, она была одна на борту) погибла, еще 13 человек получили ранения.

Это событие СМИ назвали одним из самых редких авиационных инцидентов в Пекине. Дело в том, что в столице Китая введены абсолютные запреты на все, вплоть до беспилотных летательных аппаратов, полеты, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства города. Тем не менее целый пилотируемый самолет залетел глубоко в охраняемый центр столицы, не замеченный военными оборонительными сетями, и протаранил самый высокий небоскреб.

Башня CITIC является штаб-квартирой государственного конгломерата CITIC Group и включает в себя офисные помещения на 60 этажах, апартаменты на 20 этажах и отель на 300 номеров на 20 других этажах. Не забыли журналисты напомнить о том, что она находится всего в 20 минутах езды от Чжуннаньхая, бывшего императорского сада, который сейчас служит штаб-квартирой высшего руководства Китая, и в 15 минутах езды от Запретного города, популярной туристической достопримечательности.

Данные о полете свидетельствуют о том, что самолет вылетел из аэропорта Шифоси для выполнения обычного местного рейса, но вдруг резко отклонился от намеченного маршрута, после чего потерял сигнал вблизи Восточной Пятой кольцевой дороги Пекина, пишет MSN. Планировалось, что он вернется в аэропорт через 15 минут, но вместо этого через несколько минут самолет столкнулся с башней CITIC. Следователям предстоит установить, что стало причиной отклонения от маршрута: механическая неисправность, человеческая ошибка или другие факторы.

Aurora SA60L – двухместный легкий спортивный самолет с неподвижным крылом, разработанный в Китае. Этот самолет, также известный как Sunward SA 60L Aurora, предназначен для туристических полетов, аэрофотосъемки и развлекательной авиации. Он имеет крыло длиной 8,6 метра и один двигатель.

28 июня сообщалось, что во Франции разбился самолет школы парашютистов, погибли 11 человек.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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