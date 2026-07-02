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Мир

Трагедия на даче: обезьяна убила пенсионерку в Адыгее

Трагедия на даче: обезьяна убила женщину в Адыгее, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 01:53 Фото: pixabay
В Адыгее произошел трагический инцидент с участием обезьяны, в результате которого погибла 84-летняя женщина, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия" со ссылкой на данные следствия, происшествие случилось 2 июля в Тахтамукайском районе. Пенсионерка пришла покормить животное на дачном участке, где обезьяна, предположительно, напала на нее и нанесла смертельные укусы. Женщина скончалась на месте.

Отмечается, что животное принадлежало внучке погибшей, которая содержала на участке также лам, валлаби и других экзотических животных, размещенных в клетках.

После нападения обезьяна также атаковала 39-летнего мужчину – родственника погибшей. Он был госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что мужчина не смог отбиться от "медведя-серийника" во время отдыха в Азии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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