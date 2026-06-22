Многодетного отца-электромеханика убило током в Астане: детали жуткой трагедии

В Астане на одной из тяговых подстанций в результате удара током погиб 43-летний электромеханик. Трагический инцидент официально прокомментировали в пресс-службе АО "НК "ҚТЖ", передает Zakon.kz.

Изначально информация о происшествии появилась в Telegram-канале Egovpress. В публикации утверждалось, что трагедия случилась на тяговой подстанции ЭЧЭ-16 станции Астана, где погиб 43-летний сотрудник компании, у которого осталась семья.

"По предварительным данным, он самовольно проник в ячейку фидера контактной сети и попал под напряжение. У погибшего остались жена и семеро детей", – говорилось в распространенном сообщении.

В пресс-службе КТЖ корреспонденту Zakon.kz подтвердили факт трагедии, уточнив, что несчастный случай произошел 14 июня 2026 года. В компании подчеркнули, что по данному факту проводится расследование в установленном порядке.

"Обстоятельства и причины происшествия будут определены по результатам работы комиссии. До завершения расследования комментарии относительно причин случившегося преждевременны", – сообщили 22 июня 2026 года в национальной компании.

В КТЖ добавили, что компания оказывает всестороннее содействие расследованию, и выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.

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