Золотой призер Олимпиады насмерть застрял в горе своего хлама

Легендарный тяжелоатлет Кум Венг Чунг, золотой призер за Уэльс (Великобритания) на Играх Содружества 1966 года и выступавший на двух Олимпиадах, трагически погиб в собственном доме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, причиной смерти 80-летнего спортсмена, страдавшего патологическим накопительством или "синдромом Плюшкина", стала позиционная асфиксия.

Фото: фото из соцсетей

Тело Чунга нашли на самодельной кровати в гостиной, заваленной горами вещей, книг и одежды. По словам коронера Патрисии Морган, мужчина упал в узкую щель между мебелью и не смог выбраться. Признаков насильственной смерти не зафиксировано.

Уроженец Малайзии, Чунг переехал в Великобританию в 1960-х, работал водителем автобуса и стал любимцем местной публики. После смерти матери атлет столкнулся с депрессией и игровой зависимостью. Из-за этого он потерял собственное жилье и бесплатно жил в доме друга.

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