Призер Олимпиады-2024 погиб после столкновения машины с поездом

Утром 8 мая серебряный призер парижской летней Олимпиады, регбист сборной Фиджи Хосая Райсукэ попал в трагическое ДТП и умер на месте, сообщает Zakon.kz.

По информации La Depeche, трагедия произошла возле тренировочного центра в Левезу (Франция). Автомобиль 30-летнего спортсмена французского клуба "Кастр" столкнулся на железнодорожном переезде с поездом, который протащил машину на несколько десятков метров.

Хосая Райсукэ скончался на месте, не приходя в сознание. Точные обстоятельства ДТП выясняют полиция.

"Вся семья "Кастра" опустошена этой ужасной новостью. Хосая был членом нашего клуба на протяжении последних четырех лет, замечательным товарищем, которого все очень любили, в том числе болельщики. Выражаем искренние соболезнования, наши мысли с его семьей и близкими". Заявление клуба "Кастр"

Погибший спортсмен на Играх-2024 в Париже завоевал серебряную медаль в турнире по регби-7.

Тем временем, лидеры сборной Казахстана по теннису 8 мая огорчили своих болельщиков на старте "Мастерса" в Италии.

