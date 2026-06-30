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Мир

Гибель туриста попала на видео при попытке запечатлеться на скале в Бразилии

Экстрим, скалы, небо, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 02:59 Фото: pexels
Трагедия произошла на тропе Pedra do Macaco в городе Марика (Бразилия). 44-летний Кайо Роша Агиар Аррабал поднялся на каменную площадку, чтобы сфотографироваться, и сорвался, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, в момент трагедии мужчину снимала на камеру телефона его спутница. На записи можно расслышать, как она просила друга быть осторожнее, а через несколько минут закричала от испуга.

Погибший Кайо сопровождал туристическую группу из города Араруама. Этот маршрут он проходил впервые и еще не имел официальной лицензии гида.


Из-за сложного рельефа и густой растительности до мужчины добрались не сразу. Спустя четыре часа он скончался от полученных травм.

Представитель гражданской обороны Марики Матеус Моура заключил, что погибший пытался спуститься не с той стороны скалы. Финальный участок тропы требует альпинистского опыта и специальных навыков, хотя сам маршрут обычно считают несложным.

Ранее мы писали о том, что жительница Новой Зеландии ударилась головой и внезапно прозрела после 13 лет слепоты.

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Аксинья Титова
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