Гибель туриста попала на видео при попытке запечатлеться на скале в Бразилии

Трагедия произошла на тропе Pedra do Macaco в городе Марика (Бразилия). 44-летний Кайо Роша Агиар Аррабал поднялся на каменную площадку, чтобы сфотографироваться, и сорвался, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, в момент трагедии мужчину снимала на камеру телефона его спутница. На записи можно расслышать, как она просила друга быть осторожнее, а через несколько минут закричала от испуга.

Погибший Кайо сопровождал туристическую группу из города Араруама. Этот маршрут он проходил впервые и еще не имел официальной лицензии гида.





Из-за сложного рельефа и густой растительности до мужчины добрались не сразу. Спустя четыре часа он скончался от полученных травм.

Представитель гражданской обороны Марики Матеус Моура заключил, что погибший пытался спуститься не с той стороны скалы. Финальный участок тропы требует альпинистского опыта и специальных навыков, хотя сам маршрут обычно считают несложным.

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