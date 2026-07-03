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Мир

Загадочный объект на Марсе вызвал новую волну споров в Сети

Загадочный объект на Марсе вызвал новую волну споров в сети, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 09:20 Фото: pixabay
На старом снимке марсохода Opportunity вновь заметили объект, который сторонники теорий о внеземной жизни приняли за "инопланетное оружие". Фотография, сделанная NASA еще в 2014 году, вновь стала предметом обсуждений в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Star, исследователь и автор сайта UFO Sighting Daily Скотт Уоринг заявил, что необычный объект длиной около 30 сантиметров может быть фрагментом инопланетной технологии. Более того, он предположил, что NASA якобы удалило часть подобных снимков, оставив в открытом доступе только один.

При этом в NASA продолжают придерживаться прежней позиции: на сегодняшний день доказательств существования жизни на Марсе, как современной, так и древней, обнаружено не было. Марсоход Opportunity, сделавший снимок, работал на Красной планете с 2004 по 2018 год, а его миссия официально завершилась в 2019 году после потери связи.

Большинство пользователей соцсетей отнеслись к новой версии скептически. Многие отметили, что объект больше похож на обычный камень, напомнив, что Уоринг и ранее принимал необычные марсианские породы за искусственные предметы, включая "ботинок", о котором он рассказывал несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что неожиданная находка в метеорите с Марса поставила ученых в тупик.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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