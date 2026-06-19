Неожиданная находка в метеорите с Марса поставила ученых в тупик

Ученые обнаружили в марсианском метеорите неожиданный минерал – зерна граната, которые ранее никогда не фиксировались в образцах с Марса. Находка была сделана при изучении фрагмента породы из коллекции Королевского музея Онтарио, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о метеорите NWA 8171, представляющем собой базальтовую брекчию – породу, сформированную при застывании магмы вокруг других минеральных включений. Его структура, пишет ScienceAlert, позволяет исследователям изучать разные этапы геологической истории Марса.

Гранат на Земле обычно образуется при высоких температурах и давлении, однако условия его формирования на Марсе ранее не были подтверждены. Поэтому ученые пока не могут точно определить, как именно он появился в метеорите.

По одной из версий, минерал мог сформироваться в результате ударов метеоритов или движения магмы в марсианской коре. Не исключено также, что фрагмент породы мог попасть на Марс извне и позже оказаться внутри метеорита.

Исследователи планируют провести анализ изотопного состава граната, чтобы установить его происхождение. Ученые отмечают, что находка может существенно расширить представления о геологической истории Красной планеты.

Ранее сообщалось, что ученые нашли на Земле самую безжизненную пустыню, похожую на Марс, и сделали в ней открытие.