Убила и расчленила: первая жена жестоко отомстила мужу за вторую супругу
Фото: unsplash
В Бангладеш суд приговорил местную жительницу к смертной казни за жестокое убийство и расчленение собственного мужа. На шокирующее преступление женщина пошла из-за семейных конфликтов, передает Zakon.kz.
Как пишет издание Daily Sun, останки водителя моторикши Мойны Мии были обнаружены в разных местах столичного района Мохакхали в мае 2021 года.
В полицию обратилась вторая жена погибшего, Насрин, которая сообщила об исчезновении мужчины. В расправе заподозрили первую супругу, Фатему Бегум. Женщину задержали.
"Во время следствия она признала вину и заявила, что убила супруга из-за семейных конфликтов, связанных с его многоженством", – говорится в сообщении.
Суд допросил 17 свидетелей обвинения, после чего признал женщину виновной в убийстве и вынес ей смертный приговор.
Ранее сообщалось, что подросток решил отомстить за мать и жестоко убил отца-многоженца.
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