Убила и расчленила: первая жена жестоко отомстила мужу за вторую супругу

В Бангладеш суд приговорил местную жительницу к смертной казни за жестокое убийство и расчленение собственного мужа. На шокирующее преступление женщина пошла из-за семейных конфликтов, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Sun, останки водителя моторикши Мойны Мии были обнаружены в разных местах столичного района Мохакхали в мае 2021 года.

В полицию обратилась вторая жена погибшего, Насрин, которая сообщила об исчезновении мужчины. В расправе заподозрили первую супругу, Фатему Бегум. Женщину задержали.

"Во время следствия она признала вину и заявила, что убила супруга из-за семейных конфликтов, связанных с его многоженством", – говорится в сообщении.

Суд допросил 17 свидетелей обвинения, после чего признал женщину виновной в убийстве и вынес ей смертный приговор.

Ранее сообщалось, что подросток решил отомстить за мать и жестоко убил отца-многоженца.