Чернобыльскую зону отчуждения "зачистил" огненный смерч

Фото: shedevrum

Огненный смерч зафиксировали в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области. Об этом стало известно из сообщения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, 3 июля Госслужба Украины по ЧС в течение недели регулярно сообщала о возникших масштабных пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения. Ликвидация возгораний длится круглосуточно. "Огненный смерч: ветер, пыль и пламя сливаются в одну сокрушительную силу. Именно так выглядит пожар, с которым непрерывно борются спасатели Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения", – говорится в публикации. Ранее в руинах Чернобыльской зоны отчуждения нашли существо, питающееся радиацией.

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