В руинах Чернобыльской зоны отчуждения нашли существо, питающееся радиацией

Хотя Чернобыльская зона отчуждения закрыта для людей, это не означает, что все формы жизни считают ее условия непригодными для жизни. Спустя почти 40 лет со взрыва четвертого энергоблока ЧАЭС, некоторые виды жизни там адаптировались, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ScienceAlert, ученые обнаружили странный черный гриб, прикрепленный к внутренним стенам одного из самых радиоактивных зданий на Земле, который, как ни странно, прекрасно себя чувствует.

Этот гриб называется Cladosporium sphaerospermum. Некоторые ученые считают, что его темный пигмент – меланин – может позволять ему использовать ионизирующее излучение посредством процесса, аналогичного тому, как растения используют свет для фотосинтеза. Этот предполагаемый механизм даже называют радиосинтезом .

Хотя ученые показали, что грибок процветает в присутствии ионизирующего излучения, никто не смог точно определить, как и почему это происходит. Радиосинтез – это теория, которую трудно доказать.

Загадка началась еще в конце 1990-х годов, когда группа под руководством микробиолога Нелли Ждановой из Украинской национальной академии наук приступила к полевым исследованиям в Чернобыльской зоне отчуждения, чтобы выяснить, существует ли какая-либо жизнь в укрытии, окружающем разрушенный реактор.

Они были потрясены, обнаружив там целое сообщество грибов, насчитывающее поразительное количество – 37 видов. Выяснилось, что воздействие ионизирующего излучения на sphaerospermum не наносит грибку такого вреда, как другим организмам .

Фото: Руи Томе/Атлас микологии

Ионизирующее излучение описывает испускание частиц, достаточно мощных, чтобы выбивать электроны из атомов, превращая их в ионные формы. На бумаге это звучит безобидно, но на практике ионизация может разрушать молекулы, вмешиваясь в биохимические реакции и даже повреждая ДНК.

Для человека это, конечно, не самое приятное явление, хотя ионизацию можно использовать для уничтожения раковых клеток, которые особенно уязвимы к ее воздействию.

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