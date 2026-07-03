В руинах Чернобыльской зоны отчуждения нашли существо, питающееся радиацией
Как пишет ScienceAlert, ученые обнаружили странный черный гриб, прикрепленный к внутренним стенам одного из самых радиоактивных зданий на Земле, который, как ни странно, прекрасно себя чувствует.
Этот гриб называется Cladosporium sphaerospermum. Некоторые ученые считают, что его темный пигмент – меланин – может позволять ему использовать ионизирующее излучение посредством процесса, аналогичного тому, как растения используют свет для фотосинтеза. Этот предполагаемый механизм даже называют радиосинтезом.
Хотя ученые показали, что грибок процветает в присутствии ионизирующего излучения, никто не смог точно определить, как и почему это происходит. Радиосинтез – это теория, которую трудно доказать.
Загадка началась еще в конце 1990-х годов, когда группа под руководством микробиолога Нелли Ждановой из Украинской национальной академии наук приступила к полевым исследованиям в Чернобыльской зоне отчуждения, чтобы выяснить, существует ли какая-либо жизнь в укрытии, окружающем разрушенный реактор.
Они были потрясены, обнаружив там целое сообщество грибов, насчитывающее поразительное количество – 37 видов. Выяснилось, что воздействие ионизирующего излучения на sphaerospermum не наносит грибку такого вреда, как другим организмам .
Ионизирующее излучение описывает испускание частиц, достаточно мощных, чтобы выбивать электроны из атомов, превращая их в ионные формы. На бумаге это звучит безобидно, но на практике ионизация может разрушать молекулы, вмешиваясь в биохимические реакции и даже повреждая ДНК.
Для человека это, конечно, не самое приятное явление, хотя ионизацию можно использовать для уничтожения раковых клеток, которые особенно уязвимы к ее воздействию.
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