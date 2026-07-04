"Считали образцовой бабушкой": женщина расправилась с дочерью и четырьмя внуками

В американском штате Нью-Йорк 64-летняя женщина расправилась с дочерью и четырьмя внуками, а затем покончила с собой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, бабушку подозревают в намеренном убийстве дочери и четырех маленьких внуков с помощью яда.

Фото: Facebook

Следствие выяснило, что в доме нашли большое количество лекарственных препаратов и рукописную записку, которые вместе с другими уликами указывают на возможное преднамеренное отравление.

Также специалисты раскрыли, что один из детей мог получить смертельные травмы от удара острым предметом. Окончательные причины смерти пока неизвестны – идут токсикологические и судебно-медицинские экспертизы.

Фото: Facebook

В полиции отмечают, что признаков причастности к произошедшему посторонних лиц не выявлено.

Ранее мы писали о том, как в Бангладеш суд приговорил местную жительницу к смертной казни за жестокое убийство и расчленение собственного мужа. На шокирующее преступление женщина пошла из-за семейных конфликтов.