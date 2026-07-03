Турция запретила круизному лайнеру с ЛГБТ-пассажирами заходить в порты страны

Власти Турции запретили круизному лайнеру, перевозящему преимущественно американских туристов из ЛГБТ сообщества, заходить в порты страны, сообщает Zakon.kz.

Сам круиз Athens to Venice стартует 5 июля из Афин. По первоначальному маршруту лайнер должен был сделать остановки в Кушадасы и Стамбуле, однако турецкие власти отменили разрешение на заход в оба порта. По данным турецкого издания Bianet, круиз планировал прибыть в порт Айдын Кушадасы 7 июля 2026 года.

28 июня канцелярия губернатора провинции Айдын выпустила заявление по этому поводу на своей странице в Х. В сообщении утверждается, что отмена данного рейса является единичным случаем и не имеет никакого отношения к другим рейсам в порт города.

"В нашей провинции продолжается интенсивная туристическая деятельность, включающая продвижение и демонстрацию исторических, культурных и природных богатств провинции для отечественных и зарубежных туристов из разных уголков мира. Круизный туризм, занимающий важное место в туризме нашей провинции и в котором Кушадасы является лидером в стране, продолжается, организуя поездки и мероприятия в том виде, к которому жители и туристические предприятия нашей провинции привыкли за многие годы", – продолжили разъяснение в канцелярии губернатора провинции Айдын.

BASIN AÇIKLAMASI



Basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen, toplumumuzun yapısıyla ve ahlaki değerlerimizle örtüşmeyen davranışlarıyla bilinen gruplarca kiralanan bir kruvaziyer gemisinin 7 Temmuz 2026 tarihinde Aydın Kuşadası Limanınına planlamış… pic.twitter.com/MHqN0NoXHI — T.C. Aydın Valiliği (@AydinValiligi) June 28, 2026

Как сообщили 3 июля организаторы круиза, в связи с этим маршрут был изменен. Вместо заходов в Турцию лайнер посетит Александрию в Египте и Ираклион на греческом острове Крит.

"За 36 лет работы компании это первый случай, когда круизному судну отказали в заходе в порт из-за состава пассажиров", – отметил генеральный директор компании-организатора Рич Кэмпбелл.

Также стало известно, что в обозримом будущем Стамбул может стать новым островом.