#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+13°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+13°
$
485.95
565.74
6.83
Туризм

Турция запретила круизному лайнеру с ЛГБТ-пассажирами заходить в порты страны

Морские круизы, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 04:30 Фото: pixabay
Власти Турции запретили круизному лайнеру, перевозящему преимущественно американских туристов из ЛГБТ сообщества, заходить в порты страны, сообщает Zakon.kz.

Сам круиз Athens to Venice стартует 5 июля из Афин. По первоначальному маршруту лайнер должен был сделать остановки в Кушадасы и Стамбуле, однако турецкие власти отменили разрешение на заход в оба порта. По данным турецкого издания Bianet, круиз планировал прибыть в порт Айдын Кушадасы 7 июля 2026 года.

28 июня канцелярия губернатора провинции Айдын выпустила заявление по этому поводу на своей странице в Х. В сообщении утверждается, что отмена данного рейса является единичным случаем и не имеет никакого отношения к другим рейсам в порт города.

"В нашей провинции продолжается интенсивная туристическая деятельность, включающая продвижение и демонстрацию исторических, культурных и природных богатств провинции для отечественных и зарубежных туристов из разных уголков мира. Круизный туризм, занимающий важное место в туризме нашей провинции и в котором Кушадасы является лидером в стране, продолжается, организуя поездки и мероприятия в том виде, к которому жители и туристические предприятия нашей провинции привыкли за многие годы", – продолжили разъяснение в канцелярии губернатора провинции Айдын.

Как сообщили 3 июля организаторы круиза, в связи с этим маршрут был изменен. Вместо заходов в Турцию лайнер посетит Александрию в Египте и Ираклион на греческом острове Крит.

"За 36 лет работы компании это первый случай, когда круизному судну отказали в заходе в порт из-за состава пассажиров", – отметил генеральный директор компании-организатора Рич Кэмпбелл.

Также стало известно, что в обозримом будущем Стамбул может стать новым островом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Марио Сальседо, Супер Марио, круиз
21:24, 23 января 2025
"Супер Марио" рассказал, почему провел на круизном лайнере 24 года
Путешествие
06:53, 05 апреля 2024
Пассажиры застряли на круизном лайнере в Барселоне
лодка
06:50, 21 июня 2024
Круизный лайнер спас 68 мигрантов у испанских Канарских островов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Соня Жиенбаева
04:48, 04 июля 2026
Соня Жиенбаева не сумела выйти в финал парного турнира в Португалии
Гэвин Маккенна
04:29, 04 июля 2026
Первый номер драфта НХЛ Маккенна подписал контракт с "Торонто"
Джастин Гейджи
03:56, 04 июля 2026
Джастин Гейджи встретился с Дональдом Трампом в Белом доме
Анна Данилина
03:26, 04 июля 2026
Анна Данилина узнала соперниц во втором круге "Уимблдона"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: