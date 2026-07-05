Отец и сын выловили гигантскую щуку, едва поместившуюся в лодке

В американском штате Вермонт рыбаки поймали гигантскую щуку весом 18,5 килограмма, которая могла стать новым абсолютным рекордом региона. Однако из-за жестких и противоречивых местных законов официально зарегистрировать улов так и не удалось, передает Zakon.kz.

Об этом пишет Outdoor Life. По данным издания, 21 июня Джош Ганье и его отец Джеймс участвовали в традиционном рыболовном турнире LCI Father’s Day Derby на озере Шамплейн.

Они шли на катере по водоему с заброшенными удочками. Вскоре одна из них начала быстро разматываться. Джош подумал, что леска зацепилась за что-то на дне, но потом посмотрел на эхолот и понял, что этого не может быть.

Он начал сматывать леску и вскоре над водой появилась огромная голова щуки.

"Отец держал ее, и мы некоторое время плыли с ней, как с собакой на поводке", – рассказал Джош.

В итоге им удалось затащить улов на борт. Джош сказал, что рыба лежала поперек катера, и касалась головой одного борта, а хвостом – другого.

Американцы сфотографировали ее, взвесили и сразу же отпустили. Пойманная ими щука оказалась более чем на килограмм тяжелее предыдущего рекорда штата, установленного Крисом Биби в 2005 году и составлявшего 17,3 килограмма.

Из-за противоречий в законах Вермонта зарегистрировать новый рекорд по ловле щук-маскинонгов практически невозможно, поскольку в 2008 году в штате запретили вылов этого вида.

При этом формально рекорд можно установить, но для этого щука должна быть сразу же взвешена на сертифицированных весах, осмотрена биологом и отпущена.

"Но у меня нет никаких сомнений, что это была самая большая щука из когда-либо пойманных на турнирах", – прокомментировал свой улов Джош.

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