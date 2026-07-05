#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Отец и сын выловили гигантскую щуку, едва поместившуюся в лодке

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 19:15 Фото: magnific
В американском штате Вермонт рыбаки поймали гигантскую щуку весом 18,5 килограмма, которая могла стать новым абсолютным рекордом региона. Однако из-за жестких и противоречивых местных законов официально зарегистрировать улов так и не удалось, передает Zakon.kz.

Об этом пишет Outdoor Life. По данным издания, 21 июня Джош Ганье и его отец Джеймс участвовали в традиционном рыболовном турнире LCI Father’s Day Derby на озере Шамплейн.

Они шли на катере по водоему с заброшенными удочками. Вскоре одна из них начала быстро разматываться. Джош подумал, что леска зацепилась за что-то на дне, но потом посмотрел на эхолот и понял, что этого не может быть.

Он начал сматывать леску и вскоре над водой появилась огромная голова щуки.

"Отец держал ее, и мы некоторое время плыли с ней, как с собакой на поводке", – рассказал Джош.

В итоге им удалось затащить улов на борт. Джош сказал, что рыба лежала поперек катера, и касалась головой одного борта, а хвостом – другого.

Американцы сфотографировали ее, взвесили и сразу же отпустили. Пойманная ими щука оказалась более чем на килограмм тяжелее предыдущего рекорда штата, установленного Крисом Биби в 2005 году и составлявшего 17,3 килограмма.

Из-за противоречий в законах Вермонта зарегистрировать новый рекорд по ловле щук-маскинонгов практически невозможно, поскольку в 2008 году в штате запретили вылов этого вида.

При этом формально рекорд можно установить, но для этого щука должна быть сразу же взвешена на сертифицированных весах, осмотрена биологом и отпущена.

"Но у меня нет никаких сомнений, что это была самая большая щука из когда-либо пойманных на турнирах", – прокомментировал свой улов Джош.

Ранее сообщалось, что миллионы рыб резко мигрировали из-за "вскипевшего" участка Атлантики.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
рыбак пожалел рыбу и отказался от приза
01:53, 14 июня 2025
Американец отказался от рекорда в пользу жизни огромной рыбы
Шымкент, бургер, рекорд Казахстана
15:22, 21 июля 2025
Самый большой в истории страны: в Шымкенте приготовили гигантский бургер весом 67 кг
палтус, рыба, США, мировой рекорд
19:40, 28 ноября 2024
Женщина установила мировой рекорд, поймав огромного палтуса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Андрей Аршавин восхитился игрой Лионеля Месси на чемпионате мира
19:20, Сегодня
Андрей Аршавин восхитился игрой Лионеля Месси на чемпионате мира
Рафаэль Надаль предложил компромисс в споре о призовых на турнирах &quot;Большого шлема&quot;
18:35, Сегодня
Рафаэль Надаль предложил компромисс в споре о призовых на турнирах "Большого шлема"
Тяжеловес по вольной борьба из Казахстана Риза Изахар завоевал &quot;бронзу&quot; ЧА в Таиланде
17:50, Сегодня
Тяжеловес по вольной борьба из Казахстана Риза Изахар упустил "бронзу" ЧА в Таиланде
Казахстанский борец Бейбарыс Ергали проиграл &quot;золото&quot; чемпионата Азии в Таиланде
17:40, Сегодня
Казахстанский борец Бейбарыс Ергали проиграл "золото" чемпионата Азии в Таиланде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: