#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
533.61
621.07
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
533.61
621.07
6.78
Общество

Самый большой в истории страны: в Шымкенте приготовили гигантский бургер весом 67 кг

Шымкент, бургер, рекорд Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 15:22 Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова
В Шымкенте впервые прошел фестиваль уличной еды "Street Food Fest". Главным событием праздника стал гигантский бургер весом 67 килограммов – официально зарегистрированный в Книге рекордов КИнЭС как самый большой бургер в истории страны, передает Zakon.kz.

Над созданием рекордного бургера трудились 12 человек. По словам организаторов, в состав супербургера вошли 65 сочных котлет по 500 граммов каждая, соленые огурцы, кольца лука, свежие помидоры, салат, фирменные соусы, а главное – булочка весом 19 килограммов, приготовленная вручную.

Булку испек Александр Смирнов. Его выбрали для участия в шоу из сотен претендентов по всему СНГ, а в Шымкенте именно ему доверили ответственную миссию.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Когда ко мне обратились с просьбой испечь гигантскую булку, я сразу согласился. Мы использовали наш фирменный рецепт. Было непросто: ушло несколько ночей, много продуктов, но я рад, что все получилось", – поделился Смирнов.

Как рассказали организаторы, важный акцент при приготовлении бургера был сделан на качество ингредиентов, а не только на размеры.

Идея провести фестиваль в уличном формате родилась как часть развития гастрономического туризма в регионе.

Формат "Street Food Fest" проводился в городе впервые. В нем приняли участие 50 местных предпринимателей.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Фестиваль посетили сотни горожан и гостей города. Одной из них стала Ксения Мугалбекова, пришедшая на праздник вместе с детьми.

"Когда мы узнали, что будут готовить гигантский бургер, мы просто не смогли пропустить это событие! Это очень здорово, что у нас проводят такие фестивали. Здесь можно попробовать вкусную еду Шымкента. Я была во многих городах Казахстана, но, честно, Шымкенту нет равных по вкусу и атмосфере еды", – поделилась она.

Ранее Zakon.kz писал, что в Балхаше был установлен другой гастрономический рекорд – там приготовили самый большой казы-бургер в истории страны. Теперь Шымкент добавил в копилку рекордов бургер-великан, вес которого сравним со взрослым человеком.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Карина Адильбекова
Читайте также
Минпросвещения о ситуации с переездом детдома: Детям окажут психологическую поддержку
Общество
16:17, Сегодня
Минпросвещения о ситуации с переездом детдома: Детям окажут психологическую поддержку
Громко, ярко, незабываемо: праздничный концерт ко Дню металлурга прошел в Темиртау
Общество
16:12, Сегодня
Громко, ярко, незабываемо: праздничный концерт ко Дню металлурга прошел в Темиртау
Алматинцев предупредили о новых перекрытиях дорог
Общество
16:03, Сегодня
Алматинцев предупредили о новых перекрытиях дорог
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: