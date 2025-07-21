Самый большой в истории страны: в Шымкенте приготовили гигантский бургер весом 67 кг

В Шымкенте впервые прошел фестиваль уличной еды "Street Food Fest". Главным событием праздника стал гигантский бургер весом 67 килограммов – официально зарегистрированный в Книге рекордов КИнЭС как самый большой бургер в истории страны, передает Zakon.kz.

Над созданием рекордного бургера трудились 12 человек. По словам организаторов, в состав супербургера вошли 65 сочных котлет по 500 граммов каждая, соленые огурцы, кольца лука, свежие помидоры, салат, фирменные соусы, а главное – булочка весом 19 килограммов, приготовленная вручную.

Булку испек Александр Смирнов. Его выбрали для участия в шоу из сотен претендентов по всему СНГ, а в Шымкенте именно ему доверили ответственную миссию.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Когда ко мне обратились с просьбой испечь гигантскую булку, я сразу согласился. Мы использовали наш фирменный рецепт. Было непросто: ушло несколько ночей, много продуктов, но я рад, что все получилось", – поделился Смирнов.

Как рассказали организаторы, важный акцент при приготовлении бургера был сделан на качество ингредиентов, а не только на размеры.

Идея провести фестиваль в уличном формате родилась как часть развития гастрономического туризма в регионе.

Формат "Street Food Fest" проводился в городе впервые. В нем приняли участие 50 местных предпринимателей.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Фестиваль посетили сотни горожан и гостей города. Одной из них стала Ксения Мугалбекова, пришедшая на праздник вместе с детьми.

"Когда мы узнали, что будут готовить гигантский бургер, мы просто не смогли пропустить это событие! Это очень здорово, что у нас проводят такие фестивали. Здесь можно попробовать вкусную еду Шымкента. Я была во многих городах Казахстана, но, честно, Шымкенту нет равных по вкусу и атмосфере еды", – поделилась она.

Ранее Zakon.kz писал, что в Балхаше был установлен другой гастрономический рекорд – там приготовили самый большой казы-бургер в истории страны. Теперь Шымкент добавил в копилку рекордов бургер-великан, вес которого сравним со взрослым человеком.