Мужчина нанес экс-возлюбленной десятки ножевых ранений ради страшной цели

В американском штате Делавэр 33-летний мужчина убил бывшую девушку, а затем расчленил ее труп и спрятал в чемодан. Злоумышленника приговорили к пожизненному сроку, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Delaware Online, чудовищная расправа произошла в декабре 2024 года в городе Беар. 31-летняя Трейси Ньярики несколько дней не выходила на работу, после чего ее работодатель обратился в полицию.

Прибывшие в квартиру пропавшей правоохранители обнаружили признаки преступления.

"В ходе расследования выяснилось, что утром 17 декабря Ноберт Матара подкараулил экс-возлюбленную у дома, напал на нее и нанес 58 ударов ножом", – отмечается в публикации.

Матара признал вину в убийстве, суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Ранее мы писали о том, как в Бангладеш суд приговорил местную жительницу к смертной казни за жестокое убийство и расчленение собственного мужа. На шокирующее преступление женщина пошла из-за семейных конфликтов.