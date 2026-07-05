#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Мужчина нанес экс-возлюбленной десятки ножевых ранений ради страшной цели

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 01:14 Фото: pxhere
В американском штате Делавэр 33-летний мужчина убил бывшую девушку, а затем расчленил ее труп и спрятал в чемодан. Злоумышленника приговорили к пожизненному сроку, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Delaware Online, чудовищная расправа произошла в декабре 2024 года в городе Беар. 31-летняя Трейси Ньярики несколько дней не выходила на работу, после чего ее работодатель обратился в полицию.

Прибывшие в квартиру пропавшей правоохранители обнаружили признаки преступления.

"В ходе расследования выяснилось, что утром 17 декабря Ноберт Матара подкараулил экс-возлюбленную у дома, напал на нее и нанес 58 ударов ножом", – отмечается в публикации.

Матара признал вину в убийстве, суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Ранее мы писали о том, как в Бангладеш суд приговорил местную жительницу к смертной казни за жестокое убийство и расчленение собственного мужа. На шокирующее преступление женщина пошла из-за семейных конфликтов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Ножевые ранения нанес неизвестный жительнице ЗКО. Подозреваемого разыскивает полиция
04:39, 31 января 2024
Ножевые ранения нанес неизвестный жительнице ЗКО: подозреваемого разыскивает полиция
Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения
21:14, 16 февраля 2026
Мужчина погиб от ножевого ранения в СКО
оружие
16:07, 08 июля 2023
Мужчину, застрелившего 23 человека, приговорили к 90 пожизненным срокам в США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Анна Данилина завершила выступление в миксте на &quot;Уимблдоне&quot;-2026
01:17, 06 июля 2026
Анна Данилина завершила выступление в миксте на "Уимблдоне"-2026
Видеообзор победы &quot;Актобе&quot; над &quot;Жетысу&quot; в КПЛ
00:47, 06 июля 2026
Видеообзор победы "Актобе" над "Жетысу" в КПЛ
Появился видеообзор минимальной победы &quot;Ордабасы&quot; против &quot;Улытау&quot; в КПЛ
00:01, 06 июля 2026
Появился видеообзор минимальной победы "Ордабасы" против "Улытау" в КПЛ
Дамир Жалгасбай выиграл дебютный матч на юношеском "Уимблдон"
23:16, 05 июля 2026
Дамир Жалгасбай выиграл дебютный матч на юношеском "Уимблдон"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: