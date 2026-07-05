"Папа, помоги мне": 14-летняя девочка спасла брата и погибла на глазах у отца

В американском Детройте 14-летняя девочка погибла, спасая своего девятилетнего двоюродного брата. Школьница успела вытолкнуть ребенка из воды, но сама не справилась с сильным речным течением на глазах у собственного отца, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает WXYZ. Отец девочки, Гленн Брэдли, рассказал, что они отдыхали семьей в парке недалеко от воды. Аамина и ее младший брат ушли к реке.

Когда девятилетний мальчик упал в воду, Аамина тут же прыгнула за ним. По словам отца, девочка умела плавать, однако течение в реке оказалось слишком сильным.

Гленн пытался помочь дочери, но не смог. Тем временем очевидцам удалось вытащить мальчика на берег. Аамина же исчезла под водой.

"Ее последними словами были: "Папа, помоги мне". Меня самого пришлось спасать, потому что я начал тонуть", – рассказал мужчина.

Как отмечает Гленн, семья тяжело переживает потерю Аамины.

"Все разбиты горем, но держатся", – добавил он.

Ранее сообщалось, что молодая пара утонула из-за внезапных волн на Капшагае.