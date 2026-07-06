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Мир

Потеря части губы и семь лет судов: чем обернулась косметическая процедура в Турции

Потеря части губы и 7 лет судов: чем обернулась косметическая процедура в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 21:14 Фото: magnific.com
В Анталье кулинар и мать троих детей Сонгюль Узуноглу уже более семи лет добивается компенсации и восстановления справедливости после неудачной эстетической процедуры, проведенной в частном центре в 2019 году, сообщает Zakon.kz.

Женщина рассказала порталу Haber7, что после серии вмешательств у нее произошла потеря тканей губы и развились серьезные осложнения.

По ее словам, в феврале 2019 года она обратилась в центр эстетической медицины в районе Лара (Мурапаша, Анталья) по рекомендации знакомых. Там ей сообщили, что для коррекции зоны под глазами будет использован собственный жировой материал, взятый из области живота, который введут в лицо в качестве филлера. Пациентке также заявили о "долговременном эффекте" процедуры.

После первого вмешательства результат оказался краткосрочным, и в течение 2019 года женщина неоднократно возвращалась в клинику для повторных процедур. Позже ей предложили дополнительную коррекцию нижней губы, после чего были проведены новые инъекции жировой ткани.

По словам Узуноглу, всего она перенесла несколько процедур и заплатила около 7,5 тыс. лир (75,7 тыс. тенге), однако после очередного вмешательства в ноябре 2019 года у нее начались осложнения. Женщина утверждает, что испытала сильную боль, а затем у нее появились отек, изменение цвета тканей и признаки некроза губы, связанного с нарушением кровоснабжения.

Уголовный суд в Анталье оправдал врачей, не установив прямой причинно-следственной связи между действиями медиков и последствиями. В то же время гражданский суд постановил выплатить Узуноглу компенсацию в размере почти 1 млн лир, признав, что проведенные процедуры не соответствовали общепринятым медицинским стандартам. Решение было обжаловано, и окончательное рассмотрение дела продолжается.

Ранее сообщалось, что казахстанские врачи сотворили чудо и спасли ребенка от страшной ампутации.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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