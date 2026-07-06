Энергетический кризис на Кубе: страна осталась без электричества

На Кубе произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы – уже седьмой подобный случай за последние полтора года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила государственная энергетическая компания Unión Eléctrica (UNE) в социальной сети X.

В заявлении компании говорится, что произошел полный сбой в работе национальной электросети, причины которого сейчас устанавливаются. Власти пообещали оперативно информировать о ходе восстановления энергоснабжения.

🔴 #AHORA || Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas.



Se continuará informando al respecto. pic.twitter.com/F7ksTBTakO — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) July 6, 2026

Специалисты отмечают, что восстановление системы после полного отключения является технически сложным процессом и может занять несколько дней. При этом точные сроки возобновления подачи электроэнергии пока не называются.

По данным источников, Куба уже более трех месяцев не получает поставок нефти. В условиях экономических трудностей энергосистема страны функционирует за счет солнечной генерации, природного газа и работы тепловых электростанций.

Это уже не первое масштабное отключение – за последние полтора года на острове фиксировалось несколько аналогичных инцидентов, что указывает на системные проблемы в энергетической инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что блэкаут на Кубе произошел 17 марта: полностью отключилась Национальная электроэнергетическая система, оставив страну без света. О следующем инциденте стало известно 22 марта.

