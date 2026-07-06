Далай-лама сделал неожиданное заявление в свой 91-й день рождения

Далай-лама XIV отметил 91-й день рождения в индийском городе Лех (регион Ладакх), где на праздничные мероприятия собрались около 25 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

В торжествах приняли участие буддийские монахи, представители Центральной тибетской администрации, местных властей и многочисленные последователи духовного лидера.

Во время празднования Далай-ламе преподнесли праздничный торт, а также запустили серию анимационных фильмов, посвященных его жизни и наследию. Для гостей организовали концерт, традиционные танцы и культурную программу, а представители тибетской общины поздравили духовного лидера и пожелали ему долгих лет жизни.

Выступая перед собравшимися, Далай-лама поблагодарил всех за теплые поздравления и заявил, что главной целью своей жизни считает распространение сострадания, доброты и буддийского учения. По его словам, каждое утро он начинает с молитвы о благополучии всех живых существ и призывает людей воспитывать в себе чувство сострадания независимо от религиозных убеждений.

Духовный лидер также рассказал, что, согласно знакам, которые он видел во снах, рассчитывает прожить до 130 лет. Он выразил надежду, что сможет и дальше помогать людям по всему миру, распространять идеи мира, ненасилия и взаимопонимания, а также поддерживать интерес к буддийскому учению среди последователей в разных странах.

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