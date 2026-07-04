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Мир

101-летняя долгожительница рассказала, как дожить до глубокой старости и не растерять оптимизм

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 19:53 Фото: Zakon.kz
Секрет долголетия кроется в позитивном мышлении и постоянном движении: 101-летняя жительница США Норма Свон отпраздновала свой вековой юбилей и рассказала, какие простые жизненные правила помогают ей сохранять здоровье, передает Zakon.kz.

Как пишет издание WSAW, Норма Свон, родившаяся 1 июля 1925 года, отметила день рождения в библиотеке города Огема тематической вечеринкой в стиле диснеевского мультфильма "101 далматинец".

Семья готовила ее целый год. По словам дочери Линды Ромблом, у Свон особый "настрой на благодарность".

"Что бы ни случилось в ее жизни, она благодарна. Она засыпает ночью, благодаря Господа за все его благословения", – рассказала дочка долгожительницы.

Друзья и родные описали именинницу как человека, который умеет превращать негатив в позитив. Сама Свон считает своим секретом долголетия постоянную активность.

"Я никогда не сидела спокойно. Никогда. Я всегда была чем-то занята. Много работала на улице. Думаю, дело в свежем воздухе и солнце", – рассказала она.

Ранее другой долгожитель из Великобритании рассказал о секрете своего долголетия.

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Канат Болысбек
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