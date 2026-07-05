#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
485.95
565.74
6.83
Туризм

Пропавший без вести футбольный болельщик нашелся через 10 суток в пабе

Чемпионат мира по футболу 2026, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 04:40 Фото: pixabay
65-летний английский футбольный болельщик Майкл Хьюитт, пропавший по дороге на чемпионат мира по футболу в США, был найден живым и невредимым спустя 10 дней, сообщает Zakon.kz.

Мужчина вылетел из Великобритании в Бостон с пересадкой в Барселоне. Однако вскоре после прибытия в Испанию он потерял мобильный телефон, в котором хранились электронные билеты и все контакты. Из-за этого он не смог продолжить путешествие в США, пишет New York Post.

"У Майкла оставались паспорт и деньги, поэтому он не стал обращаться в британское посольство, считая, что там не смогут ему помочь", – рассказал его брат Гэри.
Чемпионат мира по футболу 2026, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 04:40

Фото: nypost

Не имея доступа к интернету и не помня наизусть номера телефонов близких, он просто остался в Барселоне и смотрел матчи чемпионата мира в местных барах, совершенно не подозревая, что дома его считают пропавшим без вести. Тем временем родственники, потеряв связь с мужчиной после его последнего сообщения из Барселоны, обратились в полицию.

К поискам подключились британское Министерство иностранных дел и Интерпол. Семья распространяла ориентировки в социальных сетях и обращалась за помощью к футбольным болельщикам.

В итоге сотрудники посольства Великобритании в Испании смогли установить местонахождение Майкла по операциям с его банковской картой, нашли гостиницу, где он остановился, и связали его с семьей.

"Мы мечтали именно о таком – простом, пусть и немного неловком, но счастливом завершении этой истории", – признались родные футбольного фаната.

Помимо футбольных фанатов интересные истории происходят и внутри футбольных команд. Так перед матчем Египет – Австралия директор египтян попал в потасовку с полицейским, капитан сборной Аргентины Лионель Месси пришел на послематчевую пресс-конференцию с огромной шишкой на лбу, а бывший главный тренер сборной Южной Кореи покинул страну.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
волонтер
10:29, 10 декабря 2023
Найдена пропавшая школьница из Павлодара
найден пропавший подросток
20:21, 01 апреля 2026
Пропавшего 10 дней назад подростка нашли в Шымкенте
Водолаз, водолазы, спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель
08:52, 27 ноября 2025
Поиски пропавшей павлодарки затянулись на 10 дней
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Разберу его на части&quot;: Иэн Гэрри оценил шансы в титульном бою против Махачева
04:18, 06 июля 2026
"Разберу его на части": Иэн Гэрри оценил шансы в титульном бою против Махачева
Рыбакина и другие экс-чемпионки покинули &quot;Уимблдон&quot;: у турнира будет новая победительница
03:47, 06 июля 2026
Рыбакина и другие экс-чемпионки покинули "Уимблдон": у турнира будет новая победительница
Хабиб Нурмагомедов назвал сборную Марокко примером правильного развития футбола
03:15, 06 июля 2026
Хабиб Нурмагомедов назвал сборную Марокко примером правильного развития футбола
Дмитрий Попко отдал всего два гейма в матче квалификации &quot;Челленджера&quot; в Колумбии
02:44, 06 июля 2026
Дмитрий Попко отдал всего два гейма в матче квалификации "Челленджера" в Колумбии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: