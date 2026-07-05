Пропавший без вести футбольный болельщик нашелся через 10 суток в пабе

65-летний английский футбольный болельщик Майкл Хьюитт, пропавший по дороге на чемпионат мира по футболу в США, был найден живым и невредимым спустя 10 дней, сообщает Zakon.kz.

Мужчина вылетел из Великобритании в Бостон с пересадкой в Барселоне. Однако вскоре после прибытия в Испанию он потерял мобильный телефон, в котором хранились электронные билеты и все контакты. Из-за этого он не смог продолжить путешествие в США, пишет New York Post.

"У Майкла оставались паспорт и деньги, поэтому он не стал обращаться в британское посольство, считая, что там не смогут ему помочь", – рассказал его брат Гэри.

Фото: nypost

Не имея доступа к интернету и не помня наизусть номера телефонов близких, он просто остался в Барселоне и смотрел матчи чемпионата мира в местных барах, совершенно не подозревая, что дома его считают пропавшим без вести. Тем временем родственники, потеряв связь с мужчиной после его последнего сообщения из Барселоны, обратились в полицию.

К поискам подключились британское Министерство иностранных дел и Интерпол. Семья распространяла ориентировки в социальных сетях и обращалась за помощью к футбольным болельщикам.

В итоге сотрудники посольства Великобритании в Испании смогли установить местонахождение Майкла по операциям с его банковской картой, нашли гостиницу, где он остановился, и связали его с семьей.

"Мы мечтали именно о таком – простом, пусть и немного неловком, но счастливом завершении этой истории", – признались родные футбольного фаната.

Помимо футбольных фанатов интересные истории происходят и внутри футбольных команд. Так перед матчем Египет – Австралия директор египтян попал в потасовку с полицейским, капитан сборной Аргентины Лионель Месси пришел на послематчевую пресс-конференцию с огромной шишкой на лбу, а бывший главный тренер сборной Южной Кореи покинул страну.