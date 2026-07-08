За Мбаппе заступился президент Макрон
Онлайн конфликт сенатора из Парагвая Селесты Амарильи и знаменитого французского футболиста Килиана Мбаппе после скандального матча 1/8 финала ЧМ-2026 вызвало широкий международный резонанс. Президент Франции Эмманюэль Макрон публично поддержал Мбаппе.
"Еще один гол Килиана Мбаппе. На этот раз – против расизма", – написал он на своей странице в соцсети Х.
Он также выразил полную поддержку капитану французской сборной.
Un but de plus pour Kylian Mbappé. Contre le racisme cette fois. Tout mon soutien. Quand les mots salissent, nos valeurs répondent : dignité, respect, fraternité. @KMbappe 👏— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 6, 2026
Но и это еще не все. От слов французы перешли к делу. Как пишет RMC Sport, прокуратура Парижа начала официальное расследование. Дело возбуждено по статьям о публичном оскорблении по расовому признаку и публичном подстрекательстве к ненависти или насилию.
"Расследование поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти", – говорится в публикации.
По французскому законодательству преступления, связанные с публичными расистскими оскорблениями и разжиганием ненависти, могут повлечь наказание до одного года лишения свободы и штраф до 45 тыс. евро.
"Расследование правомерно, поскольку потерпевший является гражданином Франции", – отметили в прокуратуре.
Между тем нападающего английского клуба "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда сделали в соцсетях новым Таргариеном.