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Мир

За Мбаппе заступился президент Макрон

Франция - Парагвай, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 07:25 Фото: Instagram/k.mbappe
6 июля президент Франции Эммануэль Макрон публично поддержал футболиста сборной страны Килиана Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

Онлайн конфликт сенатора из Парагвая Селесты Амарильи и знаменитого французского футболиста Килиана Мбаппе после скандального матча 1/8 финала ЧМ-2026 вызвало широкий международный резонанс. Президент Франции Эмманюэль Макрон публично поддержал Мбаппе.

"Еще один гол Килиана Мбаппе. На этот раз – против расизма", – написал он на своей странице в соцсети Х.

Он также выразил полную поддержку капитану французской сборной.

Но и это еще не все. От слов французы перешли к делу. Как пишет RMC Sport, прокуратура Парижа начала официальное расследование. Дело возбуждено по статьям о публичном оскорблении по расовому признаку и публичном подстрекательстве к ненависти или насилию.

"Расследование поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти", – говорится в публикации.

По французскому законодательству преступления, связанные с публичными расистскими оскорблениями и разжиганием ненависти, могут повлечь наказание до одного года лишения свободы и штраф до 45 тыс. евро.

"Расследование правомерно, поскольку потерпевший является гражданином Франции", – отметили в прокуратуре.

Между тем нападающего английского клуба "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда сделали в соцсетях новым Таргариеном.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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