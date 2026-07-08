Супруги Эрдоган дали ужин в честь участников саммита НАТО

7 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган дали торжественный ужин в честь глав государств и правительств, а также их супругов, прибывших для участия в 36-м саммите НАТО, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие, состоявшееся в президентском комплексе в Анкаре, прошло в закрытом для прессы режиме.

Комментарии от ужина оставила в своих соцсетях первая леди Турции Эмине Эрдоган.

"В период, когда усиливается поиск решений общих вызовов, стоящих перед мировым сообществом, надеюсь, что этот важный саммит будет способствовать дальнейшему укреплению культуры диалога и консенсуса", – отметила она, разместив коллективное фото участников.

Всего 7 июля в Турцию прибыли главы государств и правительств 32 стран-членов НАТО. Это лидеры стран-союзников альянса, Украины, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии, а также представители Европейского союза.

Основные рабочие заседания состоятся в среду, 8 июля. Важные темы дискуссий в Анкаре – помощь Киеву в отражении российской агрессии и обороноспособность Европы, которая в будущем должна преимущественно лечь на европейские государства-члены альянса.

Находящийся в Анкаре президент Франции Эммануэль Макрон публично поддержал футболиста сборной страны Килиана Мбаппе.