#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Телефонные мошенники позвонили одному человеку 16 тысяч раз

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 14:23 Фото: Zakon.kz
Факт самых настойчивых действий мошенников зарегистрирован в соседнем с Казахстаном регионе России – Алтайском крае, сообщает Zakon.kz.

В 2026 году на протяжении шести месяцев мошенники пытались дозвониться до жертвы из города Барнаула почти 16 тысяч раз. Это рекордный случай за указанный период.

"Самое большое число нежелательных вызовов в первом полугодии на одного человека было зафиксировано в Алтайском крае – жителю Барнаула мошенники позвонили почти 16 тысяч раз. Все подозрительные звонки были успешно выявлены и заблокированы", – рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".

По итогам первого полугодия более четверти вызовов мошенников и спамеров пришлись на пять российских городов. Больше всего нежелательных звонков произошло в Москве, на втором месте – Краснодар, на третьем – Санкт-Петербург. Замыкают топ-5 Новосибирск и Уфа.

Отмечается, что в этих городах злоумышленники чаще всего предпочитали использовать классические схемы обмана: они звонили от имени государственных органов, пенсионных и социальных служб, а также под видом курьеров почтовых служб и маркетплейсов.

В сервисе напомнили, что мошенники постоянно адаптируют свои схемы и используют персональные методы психологического давления, поэтому нужно сохранять бдительность при любом телефонном разговоре с незнакомцами.

8 июля 2026 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК напомнило, что мошенники продолжают использовать различные способы психологического воздействия и современные технологии для хищения денег, и перечислило распространенные уловки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
13:48, 11 сентября 2025
Мошенник попытался более 17 тыс. раз дозвониться до жертвы
заснеженная трасса в лесу
11:08, 27 мая 2025
Снег выпал в приграничных с Казахстаном районах России
Мошенники, новая схема
13:28, 11 апреля 2025
Телефонные мошенники придумали новую уловку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Умар Нурмагомедов
14:48, Сегодня
Официально объявлен поединок Умара Нурмагомедова и Сонга Ядонга в Шанхае
Хусановым интересовались в РПЛ
14:30, Сегодня
"Сочи" и "Алания" ранее интересовались узбеком Абдукодиром Хусановым из "Ман Сити"
Когда и где покажут матч Лиги чемпионов между &quot;Кайратом&quot; и &quot;Сутьеской&quot;
14:16, Сегодня
Когда и где покажут матч Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Сутьеской"
Лионель Месси
14:04, Сегодня
Неожиданно: Месси оформил исторический рекорд и антирекорд в одном матче с Египтом на ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: