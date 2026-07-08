Телефонные мошенники позвонили одному человеку 16 тысяч раз

Факт самых настойчивых действий мошенников зарегистрирован в соседнем с Казахстаном регионе России – Алтайском крае, сообщает Zakon.kz.

В 2026 году на протяжении шести месяцев мошенники пытались дозвониться до жертвы из города Барнаула почти 16 тысяч раз. Это рекордный случай за указанный период.

"Самое большое число нежелательных вызовов в первом полугодии на одного человека было зафиксировано в Алтайском крае – жителю Барнаула мошенники позвонили почти 16 тысяч раз. Все подозрительные звонки были успешно выявлены и заблокированы", – рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".

По итогам первого полугодия более четверти вызовов мошенников и спамеров пришлись на пять российских городов. Больше всего нежелательных звонков произошло в Москве, на втором месте – Краснодар, на третьем – Санкт-Петербург. Замыкают топ-5 Новосибирск и Уфа.

Отмечается, что в этих городах злоумышленники чаще всего предпочитали использовать классические схемы обмана: они звонили от имени государственных органов, пенсионных и социальных служб, а также под видом курьеров почтовых служб и маркетплейсов.

В сервисе напомнили, что мошенники постоянно адаптируют свои схемы и используют персональные методы психологического давления, поэтому нужно сохранять бдительность при любом телефонном разговоре с незнакомцами.

8 июля 2026 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК напомнило, что мошенники продолжают использовать различные способы психологического воздействия и современные технологии для хищения денег, и перечислило распространенные уловки.