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Общество

Атаки продолжаются: к казахстанцам обратились по поводу мошенников

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 10:37 Фото: freepik
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 8 июля 2026 года напомнило, что мошенники продолжают использовать различные способы психологического воздействия и современные технологии для хищения денег казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что для обмана злоумышленники представляются сотрудниками организаций, создают поддельные сайты и аккаунты, а также рассылают фишинговые сообщения.

Обман может начаться с обычного объявления о продаже. Человек откликается, переводит деньги и остается ни с чем.

Мошенники часто звонят, представляясь сотрудниками банка или полиции. Они говорят уверенно, создают ощущение срочности, убеждают в опасности и вынуждают действовать быстро.

Также активно используются фальшивые инвестиции – обещают легкий заработок, предлагают вложить средства или передать доступ к банковскому приложению.

Кроме того, злоумышленники используют фишинг – поддельные сайты и письма, которые внешне неотличимы от официальных. Человек переходит по ссылке, вводит данные, и доступ к счету оказывается в руках преступников.

Нередко мошенники могут отправлять сообщения якобы от друзей в мессенджерах – просят занять деньги, участвовать в розыгрыше или пройти опрос, после чего начинают списания со счета.

"Для защиты персональных данных и финансов необходимо соблюдать цифровую гигиену. Никогда не передавайте коды из SMS, пароли и реквизиты карты. Перед вводом логина или пароля обязательно проверьте адрес сайта. Приложения стоит загружать только из официальных источников. И главное – не переводите деньги, если чувствуете давление или вас намеренно торопят", – просят в АРРФР.

Как себя защитить

  • Не сообщайте никому коды из SMS, PIN-коды, CVV с карты и другие данные.
  • Проверяйте адрес сайта перед вводом логина и пароля.
  • Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений.
  • Устанавливайте приложения только из официальных магазинов.
  • Никогда не переводите деньги под давлением, даже если звонящий представляется полицейским или работником банка.
  • Настройте SMS-оповещения по всем операциям и проверяйте кредитную историю.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников

Если вы передали деньги или свои данные, немедленно обратитесь в банк и полицию. Чем быстрее вы отреагируете, тем выше шанс вернуть средства и остановить преступников.

Молодой казахстанец ранее, поверив мошенникам, лишил свою семью более 17 млн тенге. Преступники развели его по популярной схеме со "сроком действия SIM-карты", а затем запугали уголовной ответственностью.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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