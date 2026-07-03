Мужчина напал с ножом на соседку с младенцем и ранил его

Утром 1 июля в Москве (Россия) на улице 9 Мая произошел вопиющий инцидент. Когда молодая мать вернулась с прогулки, в подъезде ее встретил сосед, который агрессивно начал угрожать ей ножом, сообщает Zakon.kz.

По данным mk.ru, в момент нападения женщина успела взять сына на руки, пытаясь закрыть его собой, но мужчина по касательной задел ножом ногу ребенка. После этого он скрылся в подъезде.

Мать пострадавшего вызвала скорую помощь и полицию. Вскоре агрессора арестовали. Как выяснили правоохранители, он успел напасть еще на одну жительницу дома, но та смогла спрятаться в квартире и не пострадала.

Другие соседи рассказали, что в последнее время мужчина вел себя неадекватно и часто устраивал шумные застолья. Состояние ребенка оценивают как стабильное, госпитализация ему не потребовалась.

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