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Мир

Мужчина напал с ножом на соседку с младенцем и ранил его

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 07:58 Фото: pexels
Утром 1 июля в Москве (Россия) на улице 9 Мая произошел вопиющий инцидент. Когда молодая мать вернулась с прогулки, в подъезде ее встретил сосед, который агрессивно начал угрожать ей ножом, сообщает Zakon.kz.

По данным mk.ru, в момент нападения женщина успела взять сына на руки, пытаясь закрыть его собой, но мужчина по касательной задел ножом ногу ребенка. После этого он скрылся в подъезде.

Мать пострадавшего вызвала скорую помощь и полицию. Вскоре агрессора арестовали. Как выяснили правоохранители, он успел напасть еще на одну жительницу дома, но та смогла спрятаться в квартире и не пострадала.

Другие соседи рассказали, что в последнее время мужчина вел себя неадекватно и часто устраивал шумные застолья. Состояние ребенка оценивают как стабильное, госпитализация ему не потребовалась.

Ранее сообщалось о том, что золотой призер Олимпиады насмерть застрял в горе своего хлама.

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Аксинья Титова
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