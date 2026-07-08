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Мир

Человеческие останки в горах Турции переполошили госорганы

Туман, горная местность, туман в горах, облака, облачность, горы, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 02:57 Фото: Zakon.kz
Жуткую находку обнаружили в турецкой провинции Малатья в пещере на высоте 1250 метров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.az, поиски были связаны с человеком, пропавшим без вести много лет назад.

Во время операции, в которой участвовали сотрудники AFAD (Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции), UMKE (Национальная медицинская спасательная бригада Министерства здравоохранения Турции) и службы безопасности, в пещере, расположенной на высоте около 1250 метров, были обнаружены человеческие кости.

Все найденные останки собраны и направлены в Институт судебной медицины (Adli Tıp Kurumu) для проведения ДНК-экспертизы и установления личности погибшего.

После идентификации останков и определения их принадлежности будет уточнено направление дальнейшего расследования.

В связи с инцидентом продолжается масштабное расследование.

Ранее мы писали о том, что в Анталье кулинар и мать троих детей Сонгюль Узуноглу уже более семи лет добивается компенсации и восстановления справедливости после неудачной эстетической процедуры, проведенной в частном центре в 2019 году.

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Аксинья Титова
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