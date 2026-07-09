Ад обрушился на Китай: смерч выкинул мужчину из окна 12-го этажа, погибли 17 человек, разрушены тысячи домов
Cкорость ветра достигала 260 километров в час. В результате удара стихии погибли, по последним данным, 17 человек, пострадали более 330 жителей, тысячи зданий получили повреждения.
В результате смерчей в крупном промышленном центре– провинции Хубэй повреждено около 5000 домов, 22 здания обрушились, пишет CNN.
В городе Хуангане ветер был настолько сильным, что вынес 30-летнего мужчину из его квартиры на 12-м этаже. Мужчина по фамилии Чжан находился в гостиной, окна были закрыты. При ударе смерча порыв ветра распахнул окна, вырвав стеклянные панели и оконные рамы. Ветер также сдул из дома диван, шкаф и стол. Мужчину засосало из дома, и он упал на зеленую зону в окрестностях. Его жена и ребенок, находившиеся в спальне в тот момент, не пострадали. Мужчина получил тяжелые травмы и находится в отделении интенсивной терапии больницы.
China Tornado Drags Man From High-Rise Home As Deadly Storms Batter Hubei— RT_India (@RT_India_news) July 8, 2026
At least 11 people were killed and hundreds injured after rare tornadoes tore through Hubei province, with viral photos and footage reportedly showing a man pulled from a 12th-floor apartment in Huanggang. pic.twitter.com/5diXcIMzPq
В другом районе города несколько тяжелых грузовиков были подняты ветром и перемещены на расстояние до 30 метров.
Apocalyptic videos from Hubei province show the tornado’s impact on Huanggang and Ezhou, on both sides of the Yangtze River and Yanglan Lake.— OSGINT (@posted_news) July 7, 2026
Donghu Industrial Zone #geoposted at 30.429358,114.906778
https://t.co/4XTpPUJRN1@Ericwang1101 https://t.co/852jfi9170 pic.twitter.com/43OSW8TPek
На одном из распространяемых в Сети видео запечатлен мощный смерч, пронесшийся по расположенному неподалеку городу Эчжоу, в результате погибли пять человек.
Two tornadoes wrought devastation in central China's Hubei province, state media said on Tuesday,July 7, killing at least eight people as winds of up to 149 kph (92.58 mph) overturned cars and ripped roofs from buildings, leaving trails of mangled metal in their wake.— GMA News (@gmanews) July 7, 2026
Hubei… pic.twitter.com/xW5WSEFT48
Смерчи (торнадо) в провинции Хубэй случаются редко, последний там произошел в мае 2021 года.
Ситуация в Китае остается напряженной, так как беда не пришла одна, пишет Cursor info. Пока в Хубэе ликвидируют последствия смерча, другие регионы ведут борьбу с иными угрозами.
🚨 In China: At least 11 people have died following the passage of two high-intensity tornadoes through Hubei province. Local authorities report hundreds of injuries and severe structural damage to thousands of buildings. pic.twitter.com/WFDsiSg4yT— Guatemala Herald (@GuatemalaHerald) July 8, 2026
В провинции Гуанси случились масштабные наводнения, в которых четыре человека погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести. Более 600 человек ожидают эвакуации. А на одной из ферм из затопленных вольеров сбежало более 800 змей, включая ядовитых кобр. В это же время в провинции Ганьсу спасатели продолжают искать людей под завалами после схода оползня.
И обстановка может осложниться еще сильнее. Все эти смертоносные погодные явления происходят на фоне приближения супертайфуна "Бави". Ожидается, что к концу недели он достигнет восточного побережья Китая и Тайваня, принеся с собой обильные осадки, объем которых может превысить один метр.
Ранее в Китае продемонстрировали, как идет строительство знаменитого "суперканала" Пинлу.