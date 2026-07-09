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Мир

Ад обрушился на Китай: смерч выкинул мужчину из окна 12-го этажа, погибли 17 человек, разрушены тысячи домов

последствия смерча в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 17:05 Фото: X/posted_news
Вечером 6 июля 2026 года на центральную часть Китая обрушились разрушительные штормы, вызвавшие смерчи. Сильнее всего пострадала провинции Хубэй, сообщает Zakon.kz.

Cкорость ветра достигала 260 километров в час. В результате удара стихии погибли, по последним данным, 17 человек, пострадали более 330 жителей, тысячи зданий получили повреждения.

В результате смерчей в крупном промышленном центре– провинции Хубэй повреждено около 5000 домов, 22 здания обрушились, пишет CNN.

В городе Хуангане ветер был настолько сильным, что вынес 30-летнего мужчину из его квартиры на 12-м этаже. Мужчина по фамилии Чжан находился в гостиной, окна были закрыты. При ударе смерча порыв ветра распахнул окна, вырвав стеклянные панели и оконные рамы. Ветер также сдул из дома диван, шкаф и стол. Мужчину засосало из дома, и он упал на зеленую зону в окрестностях. Его жена и ребенок, находившиеся в спальне в тот момент, не пострадали. Мужчина получил тяжелые травмы и находится в отделении интенсивной терапии больницы.

В другом районе города несколько тяжелых грузовиков были подняты ветром и перемещены на расстояние до 30 метров.

На одном из распространяемых в Сети видео запечатлен мощный смерч, пронесшийся по расположенному неподалеку городу Эчжоу, в результате погибли пять человек.

Смерчи (торнадо) в провинции Хубэй случаются редко, последний там произошел в мае 2021 года.

Ситуация в Китае остается напряженной, так как беда не пришла одна, пишет Cursor info. Пока в Хубэе ликвидируют последствия смерча, другие регионы ведут борьбу с иными угрозами.

В провинции Гуанси случились масштабные наводнения, в которых четыре человека погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести. Более 600 человек ожидают эвакуации. А на одной из ферм из затопленных вольеров сбежало более 800 змей, включая ядовитых кобр. В это же время в провинции Ганьсу спасатели продолжают искать людей под завалами после схода оползня.

И обстановка может осложниться еще сильнее. Все эти смертоносные погодные явления происходят на фоне приближения супертайфуна "Бави". Ожидается, что к концу недели он достигнет восточного побережья Китая и Тайваня, принеся с собой обильные осадки, объем которых может превысить один метр.

Ранее в Китае продемонстрировали, как идет строительство знаменитого "суперканала" Пинлу.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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