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Мир

Пилот американского истребителя угодил в ловушку России и Китая над Тихим океаном

Истребитель США, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 07:55 Фото: wikipedia
Пилот американского истребителя пятого поколения F-35 попытался незаметно сблизиться с российским бомбардировщиком Ту-95МС, нот его ждал неприятный сюрприз, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, эпизод с участием американского истребителя произошел во время совместного воздушного патрулирования России и Китая в западной части Тихого океана.

Китайское издание Sohu утверждает, что когда пилот F-35 попытался приблизиться к российскому бомбардировщику, внезапно к нему с одной стороны подлетел китайский J-16 с ракетами под крыльями, а с другой – российский Су-35. В результате американец оказался в своего рода ловушке.

В Sohu отметили, что этот инцидент был весьма показателен. Если раньше самолеты американских военно-воздушных сил (ВВС) могли летать где угодно, то теперь Россия и Китай демонстрируют готовность обеспечивать прикрытие своих воздушных операций и не позволяют американцам вести себя прежним образом.

В издании обратили внимание, что главным преимуществом США в воздушном пространстве долгое время была способность наносить удары по любой цели, оставаясь при этом незамеченными. Однако теперь ситуация изменилась.

Ранее сообщалось, что рейс из Стамбула подал сигнал бедствия над Черным морем.

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Аксинья Титова
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